Fintech: el color del dinero

cristina fanjul | león

Crear un entorno en el que la persona (el cliente) sea el centro de la experiencia y no un mero sujeto pasivo. Ese es el objetivo con el que trabajan cuantos diseñan el futuro de la banca, el llamado FinTech (empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros a sus clientes), un modelo de negocio bancario que viene a suplir lo que muchos analistas denominan ya obsolescencia de la banca tradicional y que en España ya reúne casi 300 startups. «El modelo ha cambiado y la tecnología tiene que ir destinada a este nuevo modelo», explica un leonés que en breve pondrá en marcha una starup orientada a la gestión bancaria. Precisa que de la misma manera que Amazon, Uber o Airbnb han generado un cambio de modelo en sus respectivos sectores, primando la experiencia de usuario, lo mismo ocurrirá en un plazo no superior a los cinco años con el negocio bancario. «En banca el cambio de modelo se está retrasando por la regulación, por el carácter estricto que adopta el regulador», afirma. Añade que la gran explosión de la tecnología financiera no se ha producido por la imposibilidad de crear bancos. «Para poder crear una cuenta corriente necesitas una licencia, la de entidad de crédito, cuyos requisitos son muy exigentes», explica. Es esta licencia de entidad de crédito, la que permite depositar el dinero de manera garantizada y al banco, dejar ese dinero a otras personas y es precisamente lo que impide que las leyes se relajen. «El dinero es muy delicado y aún no estamos preparados», defiende. No obstante, y a pesar del regulador, hay un gran número de acciones que pueden cubrir las nuevas empresas tecnológicas. «Las hay que incluso conceden ya préstamos sindicados», destaca el emprendedor leonés.

Acciones verticales

Por ello, las FinTech han comenzado a entrar en el negocio de la banca a través de lo que se denomina acciones verticales: gestión agregada de cuentas, pagos, divisas, fondos: «Las FinTech solucionan todo aquello que está detrás de la banca y lo hacen de una forma más ágil y transparente», manifiesta.

Estos ingenieros leoneses se han dado cuenta de que hay una necesidad sin cubrir: la gestión del microdinero, cantidades que van de cero a tres mil euros, movimientos de pequeñas cantidades que puede gestionarse por parte de una FinTech. «Partimos de la base de que en los próximos cinco años va a haber una tendencia de desaparición del dinero físico», defiende el emprendedor leonés, que añade que ahora el dinero electrónico tan sólo puede ‘moverse’ mediante operaciones con tarjeta de crédito o transferencias. «Creemos que la tarjeta de crédito, tal y como hoy la conocemos, también desaparecerá y será necesario crear un mecanismo que mejore el formato actual del plástico», subraya.

‘Voluntad dineraria’

Precisamente, la startup leonesa se focaliza en desarrollar un sistema que permita al usuario mover el dinero de manera fácil y segura. «Pensamos que se le puede dar la vuelta a la experiencia; que sea el propio cliente el que decida lo que quiere hacer con su dinero», revela. «Ahora, por ejemplo, cada vez que le das dinero a un hijo desconoces en qué lo gastará», explica. En el final del ejemplo está una parte de la explicación de esta empresa. Gracias a ella, los padres podrán decidir en qué puede o no gastarse el dinero su hijo. Para ello, han ideado una herramienta que se basa en colores. Cada uno de ellos será una porción, un tanto por ciento del dinero que tendrá que gastarse de manera precisa en lo que los progenitores quieran: cine, libros, juguetes, copas, comida, ropa, etc... «Ese es el color del dinero», añade el leonés. Esta FinTech también permitirá operar a las empresas a través de una tecnología denominada vcheck (cheque virtual). Un ejemplo son las compras en tiendas. «Imagínate que una camisa vale diez euros y la tienda sabe que tiene clientes que pueden permitirse en ese momento un desembolso de cinco, pero que serán capaces de pagar el resto de forma aplazada en el futuro. Esta posibilidad genera más posibilidades de comprar y vender», manifiesta.

Desarrollo en España

Según el diario El Referente, en lo que concierne a España, el número de creación de startups vinculadas al sector FinTech ha crecido progresivamente en los últimos años, identificando a día de hoy más de 281 startups activas frente a las 196 del año 2016. Aunque según otras opiniones este crecimiento se estabilizará los próximos años y la inversión bajará. Françoix Derbaix, fundador de Indexa Capital, afirma que «hemos pasado el pico de inversión en las fintech y que su inversión crecerá menos en los próximos años que en los últimos (que se ralentizará el crecimiento de las inversiones)». Javier Megías tiene una opinión similar a François: «Las FinTech se enfrentarán pronto a una ‘confrontación’ de las expectativas generadas con la realidad, y seguramente habrá un ajuste (dado que la transformación que representan es a medio plazo, no creo que veamos un mundo nuevo financiero el año que viene)».

Todos los expertos del sector confirman que el crecimiento del sector pasa por una internacionalización de las compañías españolas, un hecho complejo por varios motivos… Para el fundador de Startupxplore «la expansión fuera de nuestras se le antoja compleja, ya que pesar de tener equipos y productos consolidados y de gran calidad, se tienen que enfrentar con competidores a menudo mucho mejor financiados».