«Fui una niña correo, cada poco me llevaban con mi madre biológica»

«Hace treinta años los servicios sociales no funcionaban tan bien como ahora. Yo fui una niña correo. Mi madre ‘mala’ —como ella prefiere llamar a su madre biológica— era drogadicta y mi padre se desentendió de ella y de mi cuando se quedó embarazada a los 18 años. Los servicios sociales me entregaron a una familia. Yo era feliz con mi madre ‘buena’— como prefiere dirigirse a su madre adoptiva— pero cuando mi madre ‘mala’ me reclamaba porque se había sometido a algún tratamiento de desintoxicación, los servicios sociales me llevaban con ella porque consideraban que podía ser bueno para su recuperación. En mi caso no funcionó. No tengo buen recuerdo de esos días. Como volvía a las andadas me llevaban otra vez con mi madre ‘buena’. Llegaba desnutrida y sucia». Sofía tiene 31 años y con nueve meses de edad los servicios sociales se hicieron cargo de su custodia.

Ahora, con 31 años, es una persona independiente y quizás su experiencia de vida en su niñez la impulsó a trabajar en el entorno de ayuda a la infancia. «No todas las mujeres, por el hecho de parir a los hijos, son buenas madres», asegura con lágrimas en los ojos. «Creo que conmigo no se hicieron bien las cosas. Hasta los 10 años no estuve tranquila con mi familia no biológica». Defiende la adopción y sostiene que el último cambio de la normativa de protección a la infancia, que apuesta por las familias de acogida como transición hasta que llega la adopción, es mejor camino que mantener a un menor protegido en un centro institucional. «La espera para adoptar a un niño es muy larga. Quien se mete en esos trámites es porque tiene todo el interés del mundo en ser padres. La espera se vive con mucho estrés. Sin embargo, una madre biológica puede haberse quedado embarazada por accidente. Lo que quiero decir es que las familias que deciden adoptar tienen muy claro que quieren un hijo y espera lo que haga falta y se someten a todos los controles necesarios, y a exámenes de idoneidad... todo eso no lo pasa una familia biológica».

Sofía quiere ser madre biológica y adoptiva. «Tengo muy claro lo que no hay que hacer con los niños pequeños».