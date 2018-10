La gesta de Miriam Fernández

dl | león

A Miriam Fernández le diagnosticaron al nacer una parálisis cerebral que le impediría andar y fue dada en adopción. La gesta de esta joven, que se logró poner en pie y camina con la ayuda de un andador, conmovió al país a raíz de su participación en el programa Tú sí que vales.

El próximo 8 de noviembre contará su historia en León invitada por Unicaja Banco dentro de un ciclo sobre la motivación que arranca con las charlas de Miriam Fernández el 6 de noviembre en Valladolid y el 7 en Salamanca. Para poder asistir a la charla es necesario solicitar la invitación en cualquiera de las oficinas de la entidad bancaria.

«Su infancia no fue fácil, y sufrió acoso escolar por sus diferencias físicas con el resto de sus compañeros», explica una nota. «Pero pronto aprendió que la única manera de avanzar era aceptarse como tal y que la realidad no puede cambiar, pero sí está en nuestra mano la manera de afrontar lo que nos sucede», añade. Ahora, Miriam Fernández considera que no existen impedimentos para alcanzar algo si uno lo desea de verdad.

A los 12 años fue campeona de España de natación y posteriormente decidió centrarse en su pasión, la música, y se convirtió en la ganadora de la segunda edición del programa televisivo Tú sí que vales, un concurso que le proporcionó? gran notoriedad y la posibilidad de desarrollarse artísticamente.