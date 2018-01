Gestión clínica: de ciclón a calma chicha

carmen Tapia | león

«Sin cambios». Esa es la frase más repetida por los sindicatos y los gestores sanitarios para evaluar un año de funcionamiento de las tres unidades de gestión clínica de León, dos en el Hospital del Bierzo (Psiquiatría y Neumología) y una en el de León (raquis —columna—). La creación de las unidades de gestión clínica «no ha modificado ni el presupuesto ni la organización del trabajo», coinciden los sectores implicados. Se esperaba un ciclón que removería los cimientos de la sanidad pública y ha llegado una lluvia fina. De momento. Los sindicatos no ven necesario un sistema, del que desconfían, «que no ha demostrado tener más ventajas que lo que había antes». coinciden.

En el primer año de funcionamiento, los directores de las unidades de gestión clínica inician otra ronda de conversaciones para dibujar las condiciones de trabajo en el año 2018. En la mesa de negociación están las compensaciones del personal si cumplen los objetivos fijados, uno de los puntos polémicos excluidos del pacto en 2017.

«No ha supuesto ningún cambio desde el punto de vista asistencial ni del trabajo del personal», explica el responsable de la unidad de gestión de Raquis del Hospital de León, Manuel Fernández. Fernández jefe de Traumatología y director de la unidad de gestión clínica de Raquis, el único caso de la Comunidad que duplica competencias. «El problema con el que empezamos a funcionar es que al ser una unidad del servicio de Traumatología no teníamos un presupuesto propio», asegura el especialista. La unidad inició la gestión clínica con una memoria en la que se incluían unas cuentas aproximadas de 2,2 millones de presupuesto de gastos directos, de los que 1,2 millones están destinados a la compra de prótesis. Cierra el año con un desvío de un 5% superior a lo previsto en gasto de material para implantes. «La gente presumía que la unidad iba a gastar menos, que iba a ahorrar, pero no ha sido así. Antes no sabíamos lo que gastábamos en implantes. Ahora todo lo que se factura lleva un epígrafe especial de gastos para que quede constancia». El director de la unidad cierra estos días una memoria para presentar credenciales de funcionamiento ante la Consejería de Sanidad. Con el presupuesto cerrado, los responsables negociarán los incentivos para el personal. «No nos repartiremos lo que se ahorre, como decían los sindicatos, llegaremos a un acuerdo a principio de año y eso será lo que se reciba. El ahorro irá directo a las cuentas del Hospital». La única diferencia, según Fernández, «es que ahora sabemos cuánto gastamos y en qué. Una vez que la plantilla sea consciente del gasto puede saber en qué ahorrar, pero nunca será a costa de los pacientes».

El Bierzo

El gerente del Hospital del Bierzo, José Antonio Visedo, cree que las unidades de gestión clínica «son una buena herramienta dentro del marco público de gestión» y asegura que el reparto de incentivos que se pactará para este año «serán conceptos variables para cada profesional»

Las dos unidades con este sistema de gestión del Hospital del Bierzo —Psiquiatría y Neumología— «funcionan muy bien». Visedo destaca el desarrollo de la actividad investigadora «que mejorará los estándares de calidad y autonomía de gestión».

Neumología, con un presupuesto previsto de 3,7 millones de euros, similar al año 2016, «va cumpliendo los objetivos tanto en gasto de personal como de farmacia». Pendiente aún de analizar con detalle «estoy convencido de que su funcionamiento ha sido eficiente». En la unidad de gestión clínica de Neumología están los seis médicos especialistas, tres enfermeras y tres auxiliares de enfermería.

Psiquiatría partió con 2,3 millones de presupuesto en gastos corrientes y farmacia. «En enero evaluaremos el presupuesto», asegura el gerente del centro hospitalario del Bierzo. A la unidad están adheridos nueve psiquiatras, cinco psicólogos, un enfermero especialista en salud mental, diez enfermeros y una trabajadora social, según los datos facilitados por el responsable de sanidad de Csif, Pedro Núñez.

Los sindicatos, en alerta

Los sindicatos reconocen que nada ha cambiado, pero aseguran que no bajarán la guardia ante los cambios en los incentivos que se pactarán a partir de este año.

«En la planta quinta del Hospital de León— Raquis— no ha cambiado nada ni para bien ni para mal», asegura la responsable del sindicato de Enfermería, Satse, Ruth Barrientos. «El personal dice que el material y la atención está igual que antes de que empezara a funcionar como gestión clínica. Incluso el personal que está de baja o de vacaciones ha sido sustituido sin problemas. La gestión clínica no se nota por eso consideramos que no tiene ningún sentido mantener este sistema». Satse asegura que la única diferencia es el contaje y el registro de todas las incidencia de la unidad. «No ha tenido ninguna repercusión». El mismo mínimo cambio que, según Satse, encuentran los trabajadores del Hospital del Bierzo. «Ningún trabajador ha visto ninguna repercusión ni positiva ni negativa». «Sacyl se ha volcado y ha mimado a estas unidades», explica el responsable de Sanidad de UGT, Faustino Sánchez que acusa a la Consejería de Sanidad de priorizar el trabajo de la gestión clínica «en detrimento de otros servicios». «En el funcionamiento no ha habido ningún cambio. No ha habido mejoras laborales para los que están dentro ni represalias para los que no se integraron en las unidades. Es como si no existieran». Sánchez señala que «los trabajadores dicen que no han notado nada. Decían que iban a facilitar la formación y la investigación y el consejero de Sanidad ha derivado recursos a estas unidades para decir que funcionan bien. Las ha mimado» y echa en falta «la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, que siguen siendo piramidales».

Jesús Mencía, responsable de sanidad de CC OO de León, asegura que la información que ofrece la Consejería de Sanidad «es pura propaganda» con el anuncio de proyectos de investigación «que no están publicados en ningún sitio». Asegura que los sindicatos carecen de información para valorar el funcionamiento de las unidades, una gestión «que tuvo en contra a todos los sindicatos y por eso huyen de nosotros y no nos dan información. La verdad es que nosotros, como sindicato, no hemos recibido ninguna queja de que se haya vulnerado el derecho de ningún trabajador».

Pedro Núñez, responsable de sanidad del Csif, se posiciona en contra de la gestión clínica. «El objetivo es economizar y ahorrar y creemos que no les va a interesar atender a ningún paciente que por su enfermedad genere un mayor gasto sanitario».

El presidente del Sindicato Médico Cesm, José Luis Díaz Villarig, cree que es pronto para hacer una valoración y «haremos un seguimiento de toda la gestión clínica en la Comunidad».