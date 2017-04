La Guardia Civil busca en casas alejadas y lugares remotos a la familia del hombre deformado de Babia

cristina fanjul | león

«Aquí no sabemos nada. No creo que ese hombre del que me habla haya estado aquí, en Babia. Busquen en Asturias, que allí la gente es más reservada». Comentarios como este de una mujer de Cabrillanes son mayoritarios en la comarca cuando se les pregunta por el hombre que en 2015 apareció en Somiedo. El caso se puso en marcha tras la aparición de un cuerpo envuelto en una manta con graves malformaciones físicas. A pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil, nada se sabe aún de dónde pudo vivir durante los alrededor de 60 años que se cree pudo durar su existencia. Diario de León pudo saber ayer que el foco de la investigación se puso entonces en casas aisladas, lugares en los que viviera gente huraña, que, a partir de un momento decisivo en su vida dejó de tener contacto con la sociedad. La alcaldesa de Cabrillanes, Lina Freire, asegura que durante los meses que duró la investigación de la Guardia Civil, se «peinaron» los trece pueblos de su ayuntamiento sin encontrar rastro. «Les proporcionamos las partidas de nacimiento y todo lo que nos solicitaron, pero nunca se encontró nada», asegura. Asimismo, la regidora sostiene que el ‘hombre de Babia’ debió morir de hambre y frío, lo que sugiere que tuvo que producirse algún cambio repentino en su vida. En este sentido, cobra veracidad la posibilidad de que sus padres o la persona que le hubiera cuidado durante su vida muriera y él se quedara sólo o al cuidado intermitente de un tercero.

Nada sabe al respecto el alcalde de San Emiliano, Basilio Barriada, que subraya que la que ayer publicó el periódico fue la primera noticia que tuvo acerca de este suceso. «Nunca he oído hablar de nada parecido», asegura.

En este sentido, fuentes de toda solvencia aseguraron ayer que desde el principio se tuvo claro que había que buscar en casas en las que nunca entrara nadie, lugares aisladas, sin visitas, ni siquiera familiares, donde no se recibiera a nadie, tampoco en Navidad. Además, las pesquisas analizaron los cambios de comportamiento que pudieran haber sufrido los habitantes de lugares alejados, realizando para ello un arduo trabajo antropológico.

Imagen de unas cuadras en la localidad de Huergas de Babia, en Cabrillanes. PEPE MARISCAL

La Guardia Civil afirma que el cuerpo apareció en Somiedo, muy cerca del mirador del Rebeco y sostienen que alguien lo dejó allí para que fuera encontrado. «Se notaba que se trataba de una persona que había sido cuidada, alimentada. Estaba peinado y afeitado y la autopsia determinó que había muerto debido a un ataque al corazón por causas naturales», subrayan.

Los forenses creen que el cuerpo correspondía a un hombre entre los 45 y los 60 años, pesaba sólo 35 kilos y medía 1,35 centímetros. Pero las características que marcan la diferencia en este caso eran las deformidades físicas. Parecía sufrir una alteración genética similar al síndrome de Marfan, causada por una alteración genética en el cromosoma 15. «Tenía joroba, el pecho abombado, la cabeza muy pequeña y las extremidades desproporcionadas. Según el médico forense, el individuo habría tenido una movilidad muy reducida y posiblemente, una importante discapacidad psíquica», precisa el jefe de Delitos contra las personas de la Guardia Civil.

La manta que le envolvía

Fuentes consultadas por este periódico destacan que una de las líneas de investigación más prometedoras fue la que se llevó a cabo con la manta que envolvía el cuerpo del fallecido y que, según se descubrió, correspondía a un lote que se vendió tan sólo en dos hipermercados de Gijón y de Burgos. Sin embargo, la búsqueda resultó infructuosa.

La Guardia Civil trazó el perfil de ADN del hombre de Babia y lo introdujo en las bases policiales con el fin de que la coincidencia con alguien pudiera hacer saltar la alerta. Sin embargo, tampoco esta posibilidad ha dado frutos hasta el momento.

Se buscaron casas especiales, en las que se hubieran hecho obras de acondicionamiento de sótanos o áticos, se preguntó en los centros de salud —una persona con tantos problemas físicos debió requerir en alguna ocasión atención sanitaria—, se buscaron y analizaron partidas de nacimiento, de defunción... nada. El jefe del Grupo de Delitos contra las Personas de la Policía Judicial de la Guardia Civil de León subraya que incluso se hicieron pesquisas entre los ginecólogos y matronas de la provincia con el fin de saber si alguno de ellos pudo haber atendido a la madre de este individuo, pero esta vía de investigación también resultó fallida. «Contactamos con empresas de obras que pudieran haber realizado tareas en las casas de la zona con el fin de construir algún sótano o una pared falsa a otra estancia», detalla. Los agentes de la Guardia Civil piden la colaboración ciudadana para resolver un caso que, aseguran, quieren cerrar por humanidad. «Nos gustaría es que la familia diera sepultura a este hombre y pusiera un nombre en la lápida». Ahora, está enterrado en un cementerio en una localidad de Asturias, en una fosa sin inscripción.