Los guetos de la miseria en León

cristina fanjul | león

La concejala de Bienestar Social, Aurora Baza, pondrá en marcha este mes el Observatorio de la Pobreza, un proyecto con el que quiere abordar el drama de los leoneses en situación de emergencia social de una manera integral. Para ello, se aprobará esta semana en comisión el primer Plan Municipal para la Inclusión Social, una análisis exhaustivo acerca de la pobreza en la ciudad. El estudio aborda directorios para cada colectivo: niños, familias monoparentales, pensionistas, inmigrantes o minorías étnicas con el fin de diseñar planes sectoriales. «El objetivo es la inclusión social con nuevas soluciones», destaca Baza, que subraya que el plan se basa en la sostenibilidad financiera y social. El Plan Municipal para la Inclusión Social traza una hoja de ruta en un horizonte concreto: 2020, y pone en marcha nuevas estrategias. Se convierte en un cuaderno de bitácora cuya vigencia se extiende desde el 2016 hasta el 2020, fecha tras la cual deberá hacerse una valoración y, si se estima necesario, elaborar nuevos planteamientos.

Uno de los factores para la realización del plan ha sido el componente económico. Sobre todo dos: la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y las Ayudas de Urgencia Scial (AUS), puesto que ambas llevan asociada una valoración de riesgo de exclusión. No obstante, una de las características de estas prestaciones es que para acceder a ellas los beneficiarios tienen que quedar fuera de las pensiones no contributivas. Es decir, los pensionistas que reciben alrededor de 365 euros no pueden percibirlas, y debido a la Ley de Protección de Datos, el plan no computa en el estudio a toda esta población. En cualquier caso, los datos mostrados por el estudio son inapelables y confirman la cronificación de la pobreza. Llama la atención que la ayuda de la RGC no ha dejado de incrementarse en los últimos cuatro años, pasando de 550 en 2012 a 1.156 en 2015. Los datos, que proceden de los informes aportados por los Ceas, desvelan que la mayoría de las prestaciones se conceden a los habitantes del barrio de San Mamés (268), Puente Castro-San Claudio (189) y los sectores Armunia, Oteruelo y Trobajo del Cerecedo, que aglutinan 181 en total. El centro es el lugar que menos ayudas de RGC percibe, con 65. Estos datos resultan aún más llamativos si se contabilizan según el número de personas beneficiarias de la RGC. Así, si en Mariano Andrés esta cifra asciende a alrededor de 2.200, en la zona centro de la ciudad se queda en poco menos de 300. La mayoría de los prestatarios, un 87,3%, es de nacionalidad española, mientras que el 17 por ciento restante se divide entre ciudadanos de Somalia, Ecuador, Marruecos, Rumanía, Pakistán y Bulgaria, entre otros. Otro de los datos fundamentales a la hora de realizar el plan municipal ha sido el porcentaje de las ayudas de urgencia social concedidas. Según los datos, resulta importante destacar que durante 2016, más del 70% de las ayudas se concedió para cubrir necesidades de urgencia relacionadas con la vivienda (pago de alquiler, cambio o arreglo, cuotas hipotecarias, etc). Los Ceas que más ayudas han tramitado han sido de nuevo Mariano Andrés, con un 24,4%, y Armunia, con un 22,2%. Además, la gráfica de la evolución de la demanda de las AUS no ha dejado de incrementarse, pasando de 62 en 2007 a 722 en 2014.

Es decir, según los datos que obran en el Plan, en los últimos cinco años se ha incrementado el presupuesto destinado a las ayudas de urgencia social en un 100%. Los colectivos demandantes siguen siendo las minorías étnicas, y los inmigrantes.

En cuanto a la edad de la población, merece la pena subrayar que la población menor de 29 años es el 25 % del total, la comprendida entre 30 y 39 años es el 12,57 %., la que se mueve entre los 40 y los 69 crece hasta el 42,98 % y el 17,4% alcanza a los leoneses cuya edad está entre los 70 y los 89 años. «Si se mantienen las actuales tendencias demográficas, la estructura de la población llevará a un escenario de pérdida progresiva de habitantes en las próximas décadas», explican los técnicos.