El gurú que fue niño con déficit de atención

ana gaitero | león

José Ramón Gamo, especialista en Audición y Lenguaje, Neuropsicología infantil y del Desarrollo, fue un niño con TDAH. El trastorno por déficit de atención le convirtió en un niño incómodo en las escuelas por las que pasó, el profesorado, salvo excepciones, le enviaba mensajes despectivos, de desánimo y con muy mal pronóstico de futuro.

«En realidad lo que estaban escodiendo era su propio fracaso y la cobardía de trasladar a un niño su responsabilidad», afirmó Gamo a Diario de León poco antes de la conferencia magistral que ofreció hace unos días en la Facultad de Educación de León invitado por el centro E’tímulos que dirige la especialista Marian Burdel García.

El TDAH afecta al 6% de la población escolar y aunque hay casos de diagnóstico erróneo se cree que faltan todavía muchos niños y niñas por diagnosticar. Una vez que se sabe y se toma conciencia de lo que pasa, no hay una receta mágica, pero sí unas pautas basadas en la investigación científica y en la experiencia pedagógica y familiar.

«Hay un triángulo de intervención que se sabe que es más eficaz: tratamiento farmacológico, para conseguir regular la disfunción neurológica en estos niños, abordaje psicoeducativo y entrenamiento parental (enseñar a padres y madres y profesores cómo tenemos que generar un escenario de ambiente propicio para estos chavales, cómo manejar su comportamiento, como dirigir y cómo entrenarles) y un abordaje directo pedagógico o neuropsicológico que aborda habilidades sociales, tratamiento del comportamiento o entrenamiento de lo cognitivo», explica.

José Ramón Gamo puso en marcha la Fundación Educación Activa y de sus centros clínicos multidisciplinares que evalúa e interviene con niños y niñas con TDAH y otras peculiaridades como la dislexia o de trastornos del comportamiento con el objetivo de evitar el éxodo por múltiples lugares y profesionales no siempre coordinados entre sí.

En la escuela, apunta «más que profesionales hace falta formación». Y compromiso. Defiende que cada niño o niña tenga una persona de referencia en la escuela «para cuando haya una situación de conflicto o problemas de tipo comportamental».

La intervención de especialistas en pedagogía terapéutica será indicada en cada caso, al igual que los de Audición y Lenguaje para tratar otras dificultades como puede ser la dislexia que va a asociada al 40% de niños y niñas con TDAH.

José Ramón Gamo denuncia el éxodo académico al que son sometidos muchos escolares con TDAH «debido al fracaso escolar» y la actitud que toman sobre todo los centros privados y concertados ante este alumnado.

«En el ámbito de escuela privada si son niños que no van cumpliendo los estándares de estos colegios de una manera u otra las familias van llevándoselos» y acaban en la escuela pública que en Secundaria está arrojando «unas tasas muy elevadas» de niños y niñas con trastorno por déficit de atención.

No es que los expulsen directamente de los colegios, suelen usar «formas amables» y «recomendaciones cariñosas y bien intencionadas» del tipo «no tenemos los recursos, este colegio no es para él, le vendría bien un colegio más pequeño o con menos exigencia», apuntó.

José Ramón Gamo señala que esos consejos estarían «muy bien» si fueran acompañados de una recomendación concreta: «Vaya usted a este colegio que tiene los medios, etc.».

El resultado es que «se van yendo de las escuelas privadas o concertadas y se les va dando acogimiento en la escuela pública porque es obligatorio por ley. Hay que mirar qué está ocurriendo», recalcó.

José Ramón Gamo subrayó que «la respuesta que hay en España y en el ámbito médico» al trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad «vino del mundo asociacionista a través de las madres de niños afectados, y digo las madres porque eran fundamentalmente madres y no padres».

consejos

Lo primero que dice a las familias es que estratégicamente tienen que tomar otras decisiones, estos niños no juegan la misma partida que el resto porque tienen otras cartas». En este sentido aconseja «relativizar el fracaso escolar, dar mucha importancia a la relación emocional, no podemos contaminar constantemente nuestras relaciones emocionales por el fracaso que tienen en la escuela o por los problemas de comportamiento, tener mucho sentido del humor y un buen acompañamiento profesional».

Ante un caso de TDAH la orientación profesional va a ser necesaria prácticamente a lo largo de toda la vida escolar, lo que «requiere entender que se tiene un problema y se necesita ayuda».

Respecto a la polémica sobre la medicación en niños y niñas con TDAH señala que sólo hay abuso en los casos de mal diagnóstico o diagnóstico erróneo. En su opinión, «ni están diagnósticados todos los que son, ni son todos lo que están, pero en los niños que tienen TDAH, la medicación, nos guste o no, la ciencia, con más de 48.000 estudios en la última década y en la experiencia de veinte años, nos indica que el tratamiento farmacológico es una pata significativa o muy significativa en el 80% de los casos que reciben tratamiento».

Gamo no cree que haya «sobremedicación porque hay infradiagnóstico». Asimismo, apunta que el tratamiento deja de ser necesario, por regla general, a partir de la edad del bachillerato, en las niñas, y poco después o en torno a esta edad en los niños. «Es verdad que hay un porcentaje que sigue requiriendo la medicación de por vida», admitió. De la misma manera, hay personas con TDAH que no precisan de medicación a lo largo de su vida. «Hay personas que tienen la peculiaridad neurológica pero no tiene repercusión en su vida social, ni emocionalmente, laboral, a nivel de estudios o comportamental y por tanto no requieren tratamiento», explicó.