Hacer negocio en YouTube, claves y mitos

Cesar Salza, periodista especializado y youtuber, conocido por su trabajo en CNET en Español y por la producción y presentación de espacios de radio y televisión relacionados con el mundo de la tecnología, acaba representar su primer ebook. Se trata de una obra en la que se entrevista a creadores de contenidos y expertos, con el objeto de revelar las claves reales de quienes ya están ganando dinero en España a través de la plataforma.

Cómo ser youtuber y no morir en el intento reúne a expertos en el área del marketing, el emprendimiento y la creación de vídeos y cuestiona el negocio de muchos soñadores de YouTube. Juan Merodio, Gerard Gracia, y youtubers del área de la tecnología revelan sus secretos.

¿Debemos confiarle nuestro futuro a la plataforma o el canal solo debe ser un recurso para hacer famoso nuestro emprendimiento original?

¿Se puede ganar dinero a través de YouTube en España? Sí, todos conocemos a El Rubius, pero ¿qué se necesita para llegar ahí?, o mejor aún, ¿realmente quieres llegar ahí?

A estas y otras preguntas se enfrenta Salza, en su primer ebook que ya está disponible en Amazon en todo el mundo.

'Por mi trabajo diario y porque siempre he querido poder dedicarme únicamente a ser youtuber –sin éxito– tenía muchas preguntas que hacerle a personas expertas en el área. Mi objetivo con este ebook simplemente es explicarle a quienes se plantean vivir de YouTube y quieren comenzar en este 2018 con ese proyecto, cómo está el patio, a qué se enfrentarán y cuáles son las herramientas que le han servido a otros y que ellos podrían tener como premisa fundamental al momento de comenzar en este mundillo', afirma Salza.

Un ebook hecho con amigos

El autor contó para este ebook, que él considera simplemente una charla entre amigos, con algunos profesionales del sector y con algunos youtubers del mundo de la tecnología. Ha conversado con expertos como Juan Merodio, quien además de tener gran experiencia en el área del marketing es un emprendedor empedernido. 'Me gustó entrevistar a Juan, porque en la primera pregunta desmontó todas mis hipótesis, aprendí mucho de él, porque me hizo replantearme el enfoque de todo, e incluso creo que muchos deberían pensar en lo que él me contó', apunta Salza.

Cómo ser youtuber y no morir en el intento: la fórmula secreta de quienes ya viven en España plantea, gracias a un análisis realizado con Merodio, si los youtubers españoles están haciendo algo mal: ¿es lo correcto que quieras basar tu negocio en una plataforma de un tercero?

Gerard Gracia, fundador de Premios Vlogger y del NewVideoCongress y Patricia González, marketing manager de la network 2BTube, también forman parte de los entrevistados. Entre sus amigos youtubers se encuentran creadores de contenidos de canales con millones de visitas y otros en franco crecimiento que dan su opinión sobre cómo es eso de ser youtuber, y desvelan si realmente ganan dinero con la plataforma.

Clipset, Techground (antiguo Androtube), Android5x1, iSenaCode, EloyGomezTV y El Rincón de China son algunos de los canales que cuentan su experiencia, con el objetivo de inspirar a nuevos youtubers.