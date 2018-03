Hawking desafió también al breve tiempo de la ELA

carmen tapia | redacción

«Un caso único, ejemplo para todos los enfermos con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), superó todas las previsiones de supervivencia actual de la enfermedad». El famoso físico teórico Stephen Hawking falleció ayer a los 76 años en su casa en Cambridge. Contribuyó a dar luz a los agujeros negros y fue uno de los divulgadores científicos más célebre, pero su mente veloz quedó atrapada en un cuerpo inmóvil. Los médicos le dieron dos años de vida cuando tenía 21 por una esclerosis lateral amiotrófica que acabó con su capacidad para moverse y comunicarse. La enfermedad ha acabado con su vida 53 años después de lo previsto por los médicos. Su mente brillante vislumbró la ‘breve historia del tiempo’ pero también superó el plazo fijado por los médicos para su muerte.

Adriana Guevara, la presidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica representa a las 3.000 personas que padecen esta enfermedad en España. En la provincia de León hay 23 afectados según la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León (18 en el área sanitaria de León y 5 en el Bierzo). Fuentes del servicio de Farmacia del Hospital de León elevan a 25 el número de pacientes que actualmente toman Riluzol, el único tratamiento paliativo para la enfermedad. En Castilla y León hay actualmente 195 personas afectadas por una enfermedad de la que casi no se sabe nada. «Stephen Hawking es un caso de ELA rara. No es habitual tantos años de supervivencia. Aunque la esperanza de vida se está alargando, es una enfermedad incurable que no tiene tratamiento. Ni nada. En 50 años no se ha avanzado nada. La supervivencia está en siete años». Un clarísimo caso «atípico». «Cada año se diagnostican en España 900 casos nuevos, y no hay solución. No se sabe la causa, no se ha descubierto nada nuevo para frenar la parálisis pulmonar. Hawking ha sido un estímulo para los pacientes y una esperanza porque intelectualmente ha sido una persona brillante y eso es un gran ejemplo para el resto de los pacientes».

Cuando el físico británico se convirtió en profesor, a los 37 años, ya no podía andar, ni alimentarse por sí mismo, no escribir, su habla era ininteligible, pero su lucidez seguía intacta.

Hawking escribió Breve historia del tiempo, que arrasó en ventas a nivel internacional y le convirtió en una de las mayores celebridades del mundo científico desde Einstein. Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en 1989, fue físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador. Recientemente divulgó un informe en profundidad sobre los agujeros negros, el tema que más investigó.