«He vuelto a nacer»

ana gaitero | león

Cada primer miércoles del mes de junio, desde 1979, el colectivo de personas con enfermedades renales conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos para homenajear a todas aquellas personas donantes y sus familiares que con su gesto altruista han contribuido a salvar vidas.

Alcer León se suma a esta cita con mesas informativas en la plaza de Santo Domingo, Ordoño II, Plaza de la Inmaculada, Centro Cívico del Crucero y calle Villabenavente para promocionar la donación de órganos e informar a la población de primera mano sobre los pasos a seguir para la consecución de su tarjeta de donante, que tienen en León 3.347 personas.

Elvira Vicente tiene en casa al hombre que le regaló una segunda vida. Es su esposo, Joaquín Nistal, que nunca había dicho una palabra sobre el tema y que sorprendió a todo el mundo cuando espetó al nefrólogo: «Yo le doy mi riñón». Para él fue sencillo: «Quiero mucho a mi mujer y cuando vi que iba a entrar en diálisis lo dije».

Elvira sufría insuficiencia renal desde hacía años y nunca había pensado nunca en el trasplante porque «pensaba que me iba a morir». Aquel día le dijeron que sus riñones ya no podían más. Aquel gesto de su marido cambió el rumbo de las cosas. El protocolo de donación-trasplante de riñón en vivo, se puso en marcha. El hombre, que entonces contaba 69 años, se sometió a todo tipo de pruebas y a una dieta para estar en forma. Su tipo de sangre, 0 negativo, era compatible y todo iba dando positivo. El colesterol era el único problema, así que se puso a dieta y a hacer vida saludable.

Al mismo tiempo, Elvira empezó a pensar en el trasplante como «si fuera algo bonito que me ocurría en la vida, me pusé feliz y contenta». Y se olvidó de los miedos.

La operación se fijó para el día de San Juan de 2014 en el Hospital Clínico de Salamanca, que es el centro de referencia en Castilla y León para trasplante de riñón con donante vivo desde 2012.

«Mientras en León estaban bailando nosotros entramos en el quirófano», recuerdan. Se dieron la mano antes de que la anestesia hiciera su efecto y no volvieron a verse hasta diez horas después. Fue un éxito. Nunca olvidará Joaquín lo que dijo el médico poco después de despertarse y volver junto a su esposa. «¡Joder, si está funcionando!». Se van a cumplir cuatro años de la segunda vida de Elvira. Cada día, cuando se levanta, abraza a su marido y le da las gracias. «He vuelto a nacer», asegura. «Con su riñón me ha dado una segunda vida y me parece que no se lo agradezco lo suficiente», añade.

Joaquín está orgulloso de haber dado aquel paso: «Es la mayor cosa que puedes hacer en la vida: intentar salvar una vida», asegura. Y anima a todas las personas a que no duden en contribuir a la causa: «Cuantos más donantes haya más vidas se salvan», subraya.

«La donación es un gesto altruista, considerado como el mayor acto de bondad», recuerda Alcer León. La provincia cuenta con un total de 3.347 tarjetas de donantes, pero no es sólo a estas personas a quienes la asociación quiere agradecer su disposición a donar sus órganos, si son útiles, cuando fallezcan.

En un día como hoy quieren agradecer especialmente a quienes han donado y han salvado ya muchas vidas. Y también a sus familiares, que han sufrido el dolor de la pérdida. En la provincia de León, el año pasado se realizaron 24 donaciones. Sólo en un caso la familia rechazó la propuesta que le realizaron en el Complejo Asistencial Universitario de León.

La tasa de donaciones rechazadas en el área de salud de León fue del 4,16% y del 0% en el Bierzo, donde solo se presentó un caso. Unas cifras muy alejadas del 25% de rechazos en Palencia, el 19,23% de Salamanca, el 15,78% de Burgos o el 12,5% de Valladolid Este que elevan la media de la Comunidad al 11,4%, que aún así fue inferior a la media nacional, del 12,9% el año pasado. El 75,4% de las donaciones que se hicieron en la Comunidad fueron multiorgánicas, el 6,9% sólo renales y el 16,8% sólo hepáticas. La edad avanzada es lo que determina generalmente que haya donantes de un sólo órgano.

las personas que donan

En Castilla y León, los donantes fallecidos tenían una edad media de 71 años y según los datos de Sacyl ha disminuido el número de donantes con edades comprendidas entre los 50 y los 79 y aumenta el de los mayores de 80 años. En 2002 la edad media estaba en 61 años. En cuanto al género, en 2017 las personas donantes varones fueron del 59,4% y el de mujeres del 40,6%. En el caso de los donantes vivos, son las mujeres las que encabezan el altruismo (64%) en 2017.

Casi la mitad de los donantes son del grupo 0 (48,5%), el 39,6% del grupo A, el 6.9% del grupo B y el 5% del grupo AB. La muerte encefálica debido a accidente cerebro vascular agudo es la principal causa del fallecimiento de las personas donantes (69,3%), el 13,9% por traumatismo craneoencefálico no accidente de tráfico, el 4,9% por TCE por accidente de tráfico y el 11,9% debido a otras causas.

los órganos

Los órganos que se pueden donar son los riñones, el hígado, el corazón, el páncreas y los pulmones. Además, de una donación también se pueden obtener tejidos, igualmente muy necesarios, como hueso, las córneas y las válvulas cardíacas, recuerda Alcer León.

La Ley de Trasplantes española considera donantes a todas las personas si en vida no han expresado lo contrario. «Sin embargo, esa expresión puede haber sido formulada de diferentes modos, lo que obliga a que se pregunte a familiares o allegados sobre la voluntad del fallecido respecto a la donación», explican.

En Castilla y León existe un programa de control de calidad que ha mejorado la detección de la muerte encefálica en las unidades de críticos. El año pasado se comunicaron a las coordinaciones de trasplantes el 100%.

La labor de las unidades de trasplantes en cada hospital es crucial, pero hoy la llamada es lanzada de manera especial a las personas para que se conciencien de la importancia de donar. «Esa generosidad va a ser muy grata, creo que si tú das vas a recibir», señala Elvira Vicente.

A ella, la donación, en este caso, le cambió la vida y se siente con la responsabilidad de cuidar más y mejor su segunda vida: «No es sacrificio, es más vida». La donación de su marido «me ayudó a mí y se salvó él, porque tenía dos riesgos, el colesterol y algo de tensión y ahora lo tiene todo bien», apostilla.

A su buen estado, asegura Elvira, contribuye la calidad del órgano recibido y que «no sufrí el deterioro de la diálisis. Eso ha sido muy importante». Algo que sabe, porque está en Alcer,que no está al alcance de todo el mundo.