ana gaitero | león

La heroína de la revolución del 34 es una leonesa. Aida de la Fuente Peanos (León. 1915-San Pedro de los Arcos. Asturias. 1934) es otra de esas figuras míticas que León ha exportado al mundo sin que aún se sepa muy bien si fue ‘La Libertaria’, su apodo inicial más cercano al anarquismo, o la ‘La Rosa Roja Asturiana’ como se la bautizó al comenzar la Guerra Civil y ser ovacionada por la propaganda comunista.

Aida de la Fuente Penaos nació en el número 10 de la calle Catalinas de León, el 25 de febrero de 1915. Su padre, Gustavo de la Fuente, era pintor de origen vallisoletano y realizaba carteles para el Teatro Principal, aunque es más conocido como el decorador del Teatro Campoamor de Oviedo, pues la familia se trasladó a Asturias en los años 20. Se casó con Jesusa Penaos del Barrio, nacida también en León, era hija de un astorgano. El matrimonio tuvo cuatro hijas y un hijo. Pilar, la más pequeña, vivió en Rusia tras la Guerra Civil y falleció en Gijón en 1913. Aida de la Fuente murió en el campo de batalla, con una ametralladora que se quedó sin munición y sacado de su pecho una pistola que no pudo llegar a disparar. Tal es el relato que se contó en la prensa de la época y que ha pervivido en la memoria con diferentes versiones. Fue en Oviedo, en las inmediaciones de la iglesia de San Pedro de los Arcos, cuando las tropas de la Legión conducidas por el general Francisco Franco avanzaban sobre la capital asturiana tomada por los obreros y partidos insurectos al régimen republicano. Fue el 12 o 13 de octubre de 1934. El testimonio de un legionario llamado Torrecilla recogido por la revista Estampa es la base de esta versión. «Nos mató con intervalo de dos segundos a dos sargentos. Debía tirar muy bien. Cuando dieron la orden de entrar cuerpo a cuerpo no quedaba ya en la puerta más que otros dos revolucionarios y ella». Sus compañeros cayeron y cuando el legionario le gritó: «Ríndete!», «ella me dio un golpe muy fuerte con la barra que llevaba en la mano y me derribó (...) Entonces vi que ella se sacaba una pistola del pecho. Iba a disparar. Pero yo fui más rápida en disparar la mía...».

Otra versión de la muerte de Aida de la Fuente, basada en la investigación de Luis de Sirval, cuenta que fue fusilada por el teniente Dimitri Ivan Ivanov y que su cuerpo recibió trece tiros y no uno. «Las prendas agujereadas por las balas y tintas de sangre fueron rescatadas por unos vecinos, las lavaron y las entregaron a la madre de Aida», como recoge Paco Ignacio Taibo II en el Tomo VIII de la Historia General de Asturias que publicó en 1978.

De una forma u otra, dos años después, en octubre de 1936, Aida de la Fuente era una heroína de referencia para el Frente Popular. Llevaban su nombre el Batallón número 1 de Asturias Aida de la Fuente y tenía una calle en Gijón. También tuvo calle en Madrid y el Socorro Rojo Internacional la incluyó en un cartel de propaganda como heroína de la independencia y libertad de España junto a Agustina de Aragón, Mariana Pineda y Lina Odena, una amiga de Pasionaria que se suicidó en 1936 cuando iba a ser detenida. Su rostro y su hazaña también fueron usadas en las tarjetas del comité provincial de Mujeres Antifascistas.

En 1995, la corporación municipal de Oviedo acordó dedicarle una calle en la ciudad donde también tiene un monumento.