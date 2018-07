El hombre que baila bajo la lluvia

ana gaitero | león

Asier de la Iglesia, jugador de baloncesto de la Liga Endesa, no siente el 90% de su piel, muchas noches duerme tres horas por los problemas de su vejiga y tiene un 40% de visión en el ojo derecho. Además, hay días que se levanta con una fatiga que no le permite hablar y a veces ni cerrar los párpados. «Es una fatiga que no sabes de dónde viene», asegura.

Son los síntomas de la esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica que es la principal causa de discapacidad entre las personas jóvenes por detrás de los accidentes de tráfico, como recuerda Aldem.

Al deportista nacido en Zumárraga (Guipúzcoa) le dieron la mala noticia hace seis años. No había cumplido los 30. Hoy, con 35, sigue jugando a baloncesto y con las ganas de vivir intactas. «No he tenido ni un solo día malo», afirmó ayer mientras visitaba la sede de Aldem (Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple) en el barrio de La Palomera.

Su secreto es preguntarse cada día: «¿Cómo estoy hoy?», sin pensar en lo que va a suceder mañana. «Si vives pensando en que vas a acabar en una silla de ruedas, que te mearás encima y necesitarás ayuda para todo, es fácil que empieces a tener miedo o entrar en una depresión», afirma.

Su lema es no perder ni un minuto de vida en lamentarse. Su carácter, los valores que le inculcaron en casa y el espíritu deportivo son los puntales de Asier Iglesias. «El deporte te da unos valores importantes y al haber sido profesional estaba acostumbrado a aguantar el cansancio físico», añade.

Además, el deportista, que este año compitió en la liga EVA y también en la ACB, tiene una máxima: «Ser feliz en la vida depende de valorar las cosas buenas que te pasan». En su caso, afrontó las limitaciones de la enfermedad con estrategias que le permiten seguir practicando el deporte que jugaba desde niño y que se había convertido en su profesión.

«Tuve que cambiar la forma de jugar y me centré en lo que puedo hacer, sin pensar en lo que no», señaló. Claro que le hubiera gustado volver a jugar como antes, pero quedarse en ese deseo imposible no le habría servido más que para sufrir. «Lo que no está en mi mano y no lo puedo controlar no me preocupa porque no lo puedo solucionar», subraya.

Asier de la Iglesia sabía que esa tormenta no iba a pasar y optó por bailar bajo la lluvia, sin paraguas. Ese es el lema de sus pulseras solidarias: «No esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia». «Soy de Euskadi y sé que las tormentas pasan, pero hay problemas que son para toda la vida, así que es mejor cerrar el paraguas para bailar bajo la lluvia y seguir la vida».

Así es como ha conseguido hacer una vida «más o menos normal», añade el jugador. Su testimonio supone una dosis de empuje y ánimo para las personas que se enfrentan a la enfermedad. El 80% de los síntomas de esta enfermedad son invisibles. Por eso la campaña Mójate de Aldem se centró ayer en dar a conocer a la sociedad las sensaciones de una persona con esclerosis que, como Asier, no tienen sensibilidad en la piel, visión borrosa o pérdida de equilibrio.

Pero hay otro frente para combatir la enfermedad al que también contribuye Asier. Con las pulseras quiere contribuir con 100.000 euros a la investigación de la enfermedad. Ya se han vendido 30.000 unidades en poco más de un mes y espera alcanzar las 100.000. Hay razones para el optimismo. «En veinte años se han ganado 10 años en esperanza de vida para la esclerosis múltiple y merecemos tener la opción de vivir como los demás», recalca.

Asier de la Iglesia recuerda que son más de 50.000 personas afectadas en España, 580 diagnosticadas en León. La enfermedad debuta a edades tempranas, como le sucedió a Asier.

Su caso es excepcional. Siendo una enfermedad altamente incapacitante puede seguir jugando y nunca ha precisado de ayuda psicológica. Quiere que su mensaje sirva para que otras muchas personas puedan afrontar la enfermedad con una actitud optimista y positiva. El jugador apunta que el 80% de las enfermedades del siglo XXI tienen que ver con la vida moderna y el estrés. «Nos preparan para estar guapos, ir bien vestidos... pero nadie nos prepara para la enfermedad o para morir», apostilla.

El jugador regresó a León con su mensaje de coraje. Apenas conocía la ciudad de sus tiempos de jugador profesional, disputó algún partido en el Palacio de los Deportes, y también de un viaje de placer. La Catedral, el Húmedo, la calle Ancha y las tapas son los algunos de los valores que resalta de la ciudad.

Ayer vino a mojarse por la esclerosis múltiple en León y a enseñar a la gente cómo se baila bajo la lluvia para seguir viviendo a pesar de la enfermedad. El Ayuntamiento de León quiso que se llevara un recuerdo de la Capitalidad gastronómica y el alcalde, Antonio Silván, le entregó una chaquetilla con su nombre grabado durante la charla que ofreció el jugador en el salón de los Reyes de San Marcelo.