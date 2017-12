Ideas para que los jóvenes cualificados se queden en León

carmen Tapia |León

Son jóvenes, preparados pero se han tenido que ir de León para desarrollar sus proyectos de trabajo e innovación. Sus ideas

pueden cambiar el futuro de León. Un encuentro de jóvenes emprendedores que en diez minutos expondrán los proyectos para cambiar el futuro de León. Idiomas, gastronomías, empresas, deportes y redes sociales, entre otros proyectos, formarán parte de la tercera edición de ‘Ideas for León’. Serán nueve charlas, un turno de preguntas y una mesa redonda con los asistentes. El encuentro está dirigido por Héctor Paredes, profesional con experiencia en estos eventos que actualmente trabaja en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de León. Con la ayuda de Manuel Franco y Ángel San Juan, jóvenes arquitectos leoneses con proyección internacional, contará con la colaboración del Círculo Empresarial Leonés (CEL), que apoya la propuesta. «Es el tercer encuentro que celebramos en León, siempre por estas fechas navideñas, que es cuando regresan los jóvenes leoneses que han tenido que marcharse a trabajar fuera. Están muy preparados y exponen cómo trasladar a León el trabajo que desarrollan fuera, incluso en otros países». León tiene que aprovechar su potencial humano para que la economía no se quede relegada. «La diferencia entre los que nos vamos ahora y los que se iban en los años 60 es que los jóvenes actuales están muy preparados y no encuentran en León trabajos ajustados a su preparación», explica Héctor Paredes. «La idea de estas reuniones surgió en Granada hace tres años porque en ciudades de tamaño mediano como León los jóvenes no tienen oportunidades».

Los ponentes

El encuentro, abierto al público, se celebrará el sábado en el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 18.00 horas. Los jóvenes expondrán nueve propuestas para hacer crecer León.

La leonesa Carmen Cavajal Gutiérrez se prepara en Madrid para ser parte del Icex-España (Instituto de Comercio Exterior). Ha vivido en Alemania y más recientemente en Bosnia. Se prepara para su próxima aventura en la Delegación Comercial de España en Marruecos, donde ayudará en el crecimiento de empresas españolas en ese país. Una joven que no tiene miedo a adentrarse en países musulmanes.

Alejandro Arias Martínez es de León. Trabaja en Tailandia en el Icex-España. Contará su experiencia en un país tan atractivo para el turismo pero tan poco conocido para vivir en el día a día. Expondrá sus conocimientos adquiridos e ideas para León en lo relativo al comercio internacional.

Daniel Martínez González es de León. Desde Sao Paulo, el tercer ponente del Icex, con un perfil idiomático fuerte y especialista en el mercado latino y expansión de los productos españoles, expondrá sus ideas para León.

Liu Yang (Adela) es de China pero vive en León. Estudiante de doctorado con el miembro de la Real Academia de la Lengua, Salvador Gutiérrez, hablará de todas las posibilidades que tiene León para un mercado, el chino, que cada vez se interesa más por el castellano.

Leticia García Brea llega a León desde Colonia. Es formadora de profesores y pedagoga teatral. El idioma a través del teatro. Expondrá sus ideas idiomáticas para León.

Fabio Ingoglia es de León. Trabaja en Madrid. Es periodista deportivo, con experiencia en Cuatro y con ganas de radiar las victorias de la Cultural y el Ademar. Hablará de lo que puede suponer la evolución de los equipos para la economía de León.

Luis Ricardo León Lara es profesional de repostería en México. Estudiante de intercambio, juega con el diseño en sus creaciones culinarias. Comentará todo lo que tienen que ofrecer los nuevos conceptos de cocina y las posibilidades que se les puede presentar en León en su año importante como el año 2018.

Judit González es de León, ingeniera Aeroespacial y amante de la vida sana y del deporte. Lleva la cuenta de instagram @unavidafelizfit con más de 25.000 seguidores y donde cuenta su día a día en relación con su pasión. Hablará de cómo aprovechar las redes sociales.

El ponente número nueve será una sorpresa.