Identificada la que podría ser la última foto de Gerda Taro, herida de muerte

Un general británico retirado, Sir Johnn Kiszely, puede haber encontrado en sus archivos familiares la última fotografía, herida de muerte o ya fallecida, de la primera mujer fotoperiodista muerta en el campo de batalla, Gerda Taro. Hijo de un médico checo que sirvió con las Brigadas Internacionales, Kiszely compartió en Twitter una fotografía de su padre atendiendo a una mujer muerta durante la batalla de Brunete. Al poco, le advirtieron de que probablemente esa mujer era la fotógrafa húngara, que fue atropellada por un tanque en el transcurso de esa batalla del frente de Madrid. Y todo parece confirmarlo: no solo la coincidencia de momento y lugar y la similitud de las facciones apuntan a ello sino que el reverso de la foto incluye información prácticamente definitiva.

Just dug out this photo of a young doctor with the International Brigade in the Spanish Civil War in 1937 - my father. pic.twitter.com/QY02OAcYOP

Esta es la imagen que compartió Kiszely. Antiguo comandante de la guardia real escocesa, de la séptima brigada blindada y de la primera división acorazada del Ejército británico, es un veterano de las guerras de las Malvinas, Bosnia e Irak, y hasta su jubilación en el 2008 director de la Academia de la Defensa. Desde entonces se que dedicado a la historia militar. Precisamente el gestor de la cuenta de una institución de historia militar con la que colabora le advirtió que la mujer de la foto, que él no había identificado, parecía tratarse de Gerda Taro.

John, I think the lady is Gerda Taro, the partner of the legendary photographer Robert Capa. She died of injuries when her car collided with a tank on the way back from the Battle of Brunete on 26 July 1937. Does that make sense?