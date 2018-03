Igor el Ruso guarda silencio ante el fiscal italiano

Norbert Feher, más conocido por el sobrenombre de Igor El Ruso, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el fiscal de Bolonia Guiseppe Amato.

Amato se ha desplazado esta mañana hasta la cárcel de Zuera (el otro día se descartó trasladar a Feher a la Audiencia Provincial de Zaragoza por motivos de seguridad) junto a Jose Ignacio Martínez, titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Zaragoza y encargado de dirigir el interrogatorio, interrogatorio que no ha tenido lugar.

El fiscal transalpino ha declarado que ha encontrado al ex-militar serbio "en buen estado, porque en la cárcel española lo han tratado muy bien. Coherente y consciente de sus legitimos derechos procesales"

Con respecto a la decisión de Feher de no declarar ha señalado que "esperaban que hablara" pero que la decisión de Feher esto no impide que lo vayamos a enviar a juicio lo antes posible "Se llevará a cabo (el juicio) mediante un sistema de videoconferencia, porque el hecho de que este en España no representa un límite a la posibilidad de procesarlo" y ha subrayado que las garantías de la defensa están garantizadas.

Perseguido en Italia por robo y homicidio

Las investigaciones de las autoridades judiciales italianas se centran en un intento de atraco con arma de fuego contra un guarda el 30 de marzo de 2017 en Ferrara, un segundo atraco en un bar, el robo de una camioneta con arma blanca el 4 de abril, el asesinato de Davide Fabri, dueño de un bar, la noche del día 4 en Bolonia, y el robo de un Fiat Fiorino.

Además, el asesinato del carabinero Valerio Verri y el intento de asesinato de su compañero Marco Ravaglia, delitos ocurridos el 8 de abril en Ferrara, cuando ambos se encontraban dentro del coche policial.

Feher se encuentra encerrado en la cárcel de Zuera desde el pasado mes de diciembre acusado del triple homicidio de dos Guardias Civiles y el ganadero Jose Luis Iranzo el pasado diciembre en Andorra y otros dos intentos de homicidio en Albalate del Arzobispo (Teruel).