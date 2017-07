«‘Inconfórmate’, busca siempre otros caminos»

GONZÁLEZ GONZÁLEZ | LEÓN

Anxo Pérez es el empresario de moda en España y una de las mentes más brillantes del país. A pesar de que sus bolsillos estén llenos su humildad no se ha ido todavía y se nota en toda la conversación: «cuando empiezas a trabajar a los quince años valoras más la antesala al éxito que el propio triunfo». Nacido y criado en Fisterra, Anxo habla nueve idiomas y tiene cinco títulos universitarios. El éxito le ha sacudido desde que creó un revolucionario método de enseñanza de idiomas, 8belts.com, que cuenta con clientes en más de 50 países y permite hablar un idioma en ocho meses dedicándole sólo treinta minutos al día. Ha trabajado para el FBI y también en la ONU como intérprete de Barack Obama. También ha dado conciertos en nueve países, el joven es un desperdicio de talento. Tras vender más de 120.000 copias de su libro Los 88 peldaños del éxito ha publicado La inteligencia del éxito. Mañana estará en León presentándolo.

—Hablas de La inteligencia del éxito como algo poderoso. ¿Por qué?

—Porque le he dedicado el doble de tiempo y fui muy riguroso con ello. A cada fallo, si había algo que no me gustaba, rompía el papel y comenzaba de nuevo. Así se ha convertido en el libro más vendido de Empresas en lo que va de 2017, si bien también se usa para el desarrollo personal que es para lo que lo escribí realmente.

—‘Si ves que diluvia, vende canoas’. ¿En todo problema hay una oportunidad?

—Sí. Siempre. A veces es una oportunidad de mejorar y otras de aprender.

—¿Se puede alcanzar el éxito sólo mediante las relaciones sociales?

—No. El éxito está en el equilibrio y yo defiendo que triunfar en la vida es como hacerlo en la cocina: hay que añadir un poquito de cada ingrediente.

—La frase ‘La ignorancia da la felicidad’, ¿qué te sugiere?

—Es contraria a todo lo que yo defiendo. Cuando no conoces puede que haya un cierto bienestar, pero soy más partidario de no quedarme en el 0 e ir hacia abajo. Yo voy siempre a por el 1+1, hacia arriba.

—¿Y no se sufre más siendo más inteligente?

—Según como se seccione puede producirse ese sufrimiento, pero en mi caso no sucede.

—¿Tu ambición tiene fecha de caducidad?

—Mi ambición no lo sé, pero mi crecimiento, seguro que no.

—En otras entrevistas hablas de batacazos, de fracasos, pero lo cierto es que no entras en detalles. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso de tu vida?

—En este libro lo puedes leer (risas)… He dedicado una parte a contar mis caídas porque la gente me puso en un pedestal tras escribir mi primer libro, pedestal en el que yo nunca me he sentido agusto. También para que la gente empatice y no se obsesione con sus fracasos porque es algo que, innegablemente, forma parte del éxito.

—En el libro también dices que la gente se mueve por inercia bajo unos mismos patrones. ¿Cómo se puede escapar de esos moldes?

—Con una palabra que es ‘incorfórmate: busca caminos distintos para hacer lo que realmente te gusta’.

—También fuiste intérprete de Obama…¿por error?

—No, por error no. Es cierto que nunca disfruté de esa vida porque yo era feliz creando y en esa situación me sentía muy desaprovechado. Hoy me siento mucho más realizado como emprendedor, creando mis propios proyectos.

—Y en el FBI.

—Sí también era intérprete pero ahí fue más interesante porque participé en cientos de procesos jurídicos. Algunos fueron tediosos pero hubo episodios? muy típicos de Hollywood.

—Otro de tus trabajos ha sido en la ONU…

—Sí, trabajaba en un proyecto de desarrollo económico. Aunque como buen defensor de los momentos ‘atrévete’ decidí dejar la ONU para adentrarme en el cine. Luego no llegué a nada por eso no me conoces como actor (risas).

Como bien dice Anxo, también ha sido actor —fue el protagonista en un largometraje de la obra de Hermann Hesse Siddharta e interpretaba a un personaje que alcanzaba el éxito en la vida pero estaba roto por dentro, panorama muy diferente al suyo— y también tiene un innato talento natural para la música. Toca nueve instrumentos y ha grabado un disco y una canción con Antena 3: Muy Happy Happy. A la pregunta de cómo definiría él la música deja otra frase para el recuerdo: «la pluma toca el corazón pero la música toca el alma».

—¿Cuánto tiempo te ha llevado alcanzar el éxito?

—Honestamente, toda la vida. Llevo trabajando desde los 15 años. Muchas veces la gente sólo valora el éxito, pero yo prefiero centrarme en la antesala de éste. Todo lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí. El año de lanzamiento de 8belts.com no tuve vida. Para mí no existían ni los fines de semana, ni los bares, ni nada.

—¿La duda mueve el mundo?

—La duda no sé, pero seguro que la curiosidad por saciarla sí.

—El próximo paso de Anxo Pérez…

—Voy a adentrarme en el mundo de la televisión. La 2 me ha pedido que presente un programa que se llama Fábrica de ideas y se estrena en septiembre. Y lo próximo será seguir con las conferencias. También quiero trabajar con más emprendedores, tengo varios proyectos con Santander y Universia España que prometen. Estoy muy contento porque me están pasando cosas maravillosas.

Un emprendedor insaciable que visita mañana León para presentar 'La inteligencia del éxito'. También dará una conferencia aunque de carácter privado. Para seguir todos sus pasos pueden seguirle en su cuenta de Twitter @Anxo y en su página web www.anxoperez.com

Anxo Pérez es el creador del método 8Belts, el método de enseñanza de idiomas que ha revolucionado el mundo. Permite aprender a hablar un idioma en sólo ocho meses practicando treinta minutos al día. «Los primeros años fue un reto y todo era más difícil, pero hoy todo el mundo conoce a alguien que ha estudiado con nosotros. Hemos crecido un 2.000% y tenemos clientes en 50 países de todo el mundo».