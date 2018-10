La inesperada respuesta de una joven a quienes le mandan fotos de su pene

En las redes sociales proliferan los mensajes con fotografías de penes que nadie ha pedido, y es algo que llevan denunciando las mujeres durante años. Pero no hay una solución aparente, ni un consenso sobre cómo actuar, así que cada una trata de manejarlo como considera.

Hay quienes bloquean a los usuarios o le reprenden esta actitud, y otras que directamente prefieren una actitud más impactante, como la usuaria Ginger Banks, que decidió pasar a la acción reportando esos envíos como pornografía infantil.

Cada pene que recibe Ginger, tiene la misma respuesta: "¿Me estás enviando fotos del pene de un niño?" Automáticamente la respuesta indigna al emisor, quien se pregunta qué está diciendo. E inmediatamente reporta esa cuenta.

My new response every time I get an unsolicited dick pick. pic.twitter.com/s31SDJqpDl



El tuit, aplaudido por miles de usuarias, sirvió a la propia Ginger para darse cuenta de que tiene los mensajes directos llenos de solicitudes de desconocidos para enviarle fotos de su miembro, algo que afortunadamente no puede ver por su configuración.

Jut checking the messages on this account and I see HUNDREDS of messages like this. pic.twitter.com/AH1wuv1c31

Otras usuarias aprovecharon para darle ideas innovadoras, como enviarles fotos o gifs cortando plátanos.

I am a big fan of these GIFs for that purpose, but I think OP's beats them all just by having more layers to it. pic.twitter.com/WSct1uzUe3