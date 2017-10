Instagram enloquece con las encuestas

En los últimos meses Instagram ha incorporado interesantes novedades como los ‘likes’ en los comentarios y, sobre todo, los ‘stickers’ y las ‘stories’ que hicieron tan popular a Snapchat. Ahora la red social de las imágenes también permite a sus usuarios crear encuestas con dos opciones y ver los resultados en tiempo real.

Esta nueva herramienta funciona en las efímeras ‘stories’ (publicaciones que solo duran 24 horas) desde el martes 3 de octubre como un ‘sticker’ interactivo. “Hoy os presentamos una encuesta interactiva que os permite preguntar y ver los resultados de tus amigos y seguidores en tiempo real”, anunciaba esta semana Instagram en su blog.

Estas preguntas binarias permitirán a los usuarios de Instagram saber, por ejemplo, qué estilismo les favorece más o qué deberían hacer para cenar, siempre según la (sincera) opinión de sus seguidores. Las respuestas por defecto son ‘sí’ y ‘no’, pero se pueden modificar estas dos opciones.

Los responsables de la plataforma, que nació como una sencilla aplicación de fotografías con unos pocos filtros, consiguen con esta novedad aumentar la interactividad entre los usuarios, pero también el tiempo que los usuarios dedican a la aplicación. Y es que muchos usuarios volverán una y otra vez, de manera más compulsiva si cabe, al contenido para seguir la evolución de los resultados.

El uso (y abuso) de este 'sticker' interactivo, disponible únicamente en las últimas versiones de la 'app', ha despertado recelos en parte de la comunidad 'iger', abrumada con tanta pregunta.

PRIVACIDAD

Las respuestas no son anónimas como muchos usuarios pensaron (o dieron por hecho) en un primer momento, y esto ha provocado numerosas anécdotas y divertidas reacciones que circulan por la red. Así, algunos usuarios han lamentado haber criticado el aspecto de un plato de cocina o un cambio de ‘look’ confiando que su voto nunca sería revelado. En este sentido, algunos usuarios piden a Instagram que corrijan este detalle. Solo así los 'igers' podrán votar "libremente" y sin miedo a represalías (o 'unfollows').

