Invertir en eficiencia energética, clave para revalorizar las viviendas

Ahorrar en consumo de energía disfrutando de una calidad de vida aceptable no es una quimera si se incentiva al ciudadano a invertir en eficiencia energética en sus viviendas, consciente de que ello supondrá un doble beneficio: aumentará su precio en el mercado y reducirá las emisiones de CO2.



Se calcula que alrededor del 40 % del total de emisiones de CO2 en Europa tiene su origen en los edificios (industrias, oficinas y casas), la mayoría construidos tras la Segunda Guerra Mundial e ineficientes desde el punto de vista energético, y que más de la mitad del parque de vivienda en España pertenece a hogares con rentas medias y bajas.



Un proyecto europeo iniciado hace tres años con la participación de economistas, aparejadores, urbanistas, sociólogos y expertos en nuevas tecnologías de España, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, República Checa, Francia, Polonia y Países Bajos ha analizado los incentivos y costes que implican las obras de renovación en viviendas de alquiler para alcanzar la eficiencia energética.



Fruto de esta iniciativa, denominada de manera abreviada RentalCal y que corresponde al nuevo programa de la UE Horizon 2020, se ha diseñado la primera herramienta virtual de Europa, gratuita y abierta a toda la población, para calcular la rentabilidad de invertir en eficiencia energética en los inmuebles (http://www.rentalcal.eu).



La investigadora principal del proyecto en España, la catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante (UA) Paloma Taltavull, y otro de los expertos que intervienen en él, el profesor de Edificación y Urbanismo en esta institución académica Raúl Pérez Sánchez, han explicado a EFE que cualquier persona puede usar la herramienta sin ser entendida en la materia.



Introduciendo relativamente pocos parámetros, como la certificación energética de la vivienda y el nivel de consumo, por ejemplo, aporta bastante información: contable, periodicidad de las inversiones y una estimación precisa de la rentabilidad de la intervención en renovación energética, entre otros datos.

También calcula el aumento porcentual del precio de la vivienda una vez acometida la reforma energética, lo que se conoce como 'Green Premium' o 'Valor Verde', un aspecto a tener en cuenta, sobre todo, si se opta por ponerla en alquiler.



"Las viviendas más eficientes desde el punto de vista energético tienen un precio mayor en el mercado", con un incremento que varía entre el tres y el cinco por ciento, dependiendo del área climática donde se encuentre (el precio del alquiler aumentaría entre un uno y un tres por ciento), ha resaltado Taltavull.



Además, la renovación energética conlleva otro efecto: una disminución de los costes de energía, ya que baja el consumo, lo que, según los expertos, debería traducirse en pagar menos por la factura de electricidad o en una reducción de los impuestos de algún tipo.



¿Pero cómo se puede incentivar a un particular a invertir en rehabilitación energética de su vivienda, sea para alquilarla o no? "El Estado puede establecer medidas para ello, de hecho lo está haciendo, como, por ejemplo, conceder una ayuda a un porcentaje de la inversión realizada, una reducción en los tipos de interés o un crédito cero", apunta Taltavull.



Una de las propuestas de los expertos españoles que intervienen en el proyecto, formulada hace dos años, era la eliminación en España del llamado 'impuesto al sol', al considerarlo un gravamen que "desincentivaba la instalación de paneles fotovoltaicos y la autosuficiencia energética", una normativa que, "por fortuna", ahora ha sido cambiada, según Taltavull y Pérez Sánchez.



Igualmente, la rehabilitación energética en viviendas de edificios públicos es obligatoria, en teoría, al existir una normativa europea que establece que deben tener cero emisión de CO2 a partir de este año, por lo que en España se han arbitrado ayudas en esa dirección.