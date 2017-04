Investigación por un minuto al día contra el cáncer

carmen Tapia | león

«Yo solo quería negarme a lo que me pasaba, a lo que sentía. No estaba dispuesto a aceptar, a mi edad, y después de una vida deportiva y sana, lo que la ciencia me decía, que tenía cáncer». La frase está en el libro escrito por Manuel Mateos Pedrero, un paciente superviviente al que le diagnosticaron un cáncer de colon con 33 años en el Hospital de León. «Nadie espera esta noticia a esa edad». Cuatro años después del diagnóstico presenta su libro Por un minuto al día en mi lucha contra el cáncer con sus experiencias como paciente, y sus sentimientos en cada proceso de la enfermedad. Quiere que su testimonio sirva para las personas que se encuentran en el «muy duro» proceso de curación con quimioterapia. Donará todo lo que recaude a la unidad de investigación oncológica del Hospital de León, que tiene actualmente treinta ensayos clínicos abiertos.

«Es muy interesante que cuente sus vivencias para que otros pacientes tengan en cuenta esa experiencia», asegura el jefe de Oncología del Hospital de León, Andrés García Palomo, que valora muy positivamente la iniciativa de Manuel Mateos, un zamorano de Puebla de Sanabria que ha recibido tratamientos en León, lugar al que acude todavía para seguir con sus revisiones.

Las experiencias son duras de contar y de leer. Pasar por varias operaciones e intensos tratamientos de quimioterapia «ha sido un proceso muy duro. Me pusieron mucho tratamiento porque tenía el hígado afectado. Luego me operaron del colon, del hígado y me volvieron a dar quimioterapia. Anímicamente y psicológicamente lo pasé muy mal y la psicóloga me recomendó que lo plasmara de alguna manera. Empecé a expresar lo que sentía escribiendo».

Manuel Mateos es una persona muy conocida en Puebla de Sanabria y su comarca. Ha sido entrenador en el Sanabria Club de Fútbol y el presidente de la Asociación de Prensa sanabresa. Trabajaba como conductor en el servicio 112 de Sanidad. «De repente cambió todo en mi vida y empecé a vivir otra diferente».

Manuel asoció inicialmente sus dolencias estomacales a unos cólicos. «Voy mucho a León. Un día entré por urgencias porque tenía lo que yo creía que eran cólicos y me detectaron un cáncer. Ya no salí del Hospital. Me impactó mucho la noticia porque yo no bebía ni fumaba y además era una persona deportista. Me dio mucho miedo. Me hundí. A mí no podían engañarme porque yo trabajaba en el 112 y sé perfectamente lo que es. Entonces pensé que no quería perderme la mitad de mi vida y que lo iba a superar y a luchar por todo».

El libro es fruto de esa experiencia. Manuel presentará oficialmente su libro el sábado 29 en el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, en un acto en el que se hablará del cáncer, la prevención y sus riesgos.

En el texto aparecen reflejados sus sentimientos tras los madrugones para llegar a tiempo al Hospital de León a recibir tratamiento de quimioterapia y seguimiento son su oncóloga, la doctora Castañón. «Me levantaba a las 05.00 horas y llegaba al Hospital de León a las 07.00. Me concertaban a una máquina diez horas, además del tratamiento con pastillas. Pasé de ser un chico atlético de 85 kilos a pesar 57 kilos». Era la cara más visible de los efectos secundarios de la quimioterapia. «Me dieron muchísima. Me dijeron que todo dependería de si aguantaba el tratamiento porque el cáncer era malísimo».

Después llegaron las pruebas de ADN. «Me dijeron que había un fármaco nuevo destinado a un tipo de célula. La buena noticia es que el fármaco sirvió para luchar contra mi tumor y me lo pusieron. Tanto el equipo de oncólogos como de cirujanos del Hospital de León son extraordinarios».

Ahora su experiencia servirá además para investigación. «Es el primer paciente que tenemos que toma esta iniciativa y nos parece muy destacable», asegura el jefe del servicio de Oncología, García Palomo.

En las páginas del libro, que está a la venta en el Hospital de León y a través de su página de facebook —donde se pueden hacer los pedidos— por 10 euros, describe su particular peregrinaje para superar la enfermedad. «Decidí»—se lee en el capítulo en el que describe cómo recibió el diagnóstico— «que por como comprendí mi vida siempre, que yo no ocultaría nunca esta enfermedad». Y escribió durante todo el proceso. «Repaso el día a día, que la gente vea lo que es la enfermedad, que sepan que se puede superar. Estuve un año sin salir de casa porque la quimioterapia hacía que tuviera mucho frío, incluso en el mes de agosto. Yo pasé de tener todo a no poder salir de casa».

Pero la vida le guardaba todavía otra sorpresa. Una especie de pago por todo lo sufrido. Hace ocho meses nació su primer hijo. Manuel es como una recompensa para la pareja después de cuatro años de lucha. «Lo tengo todo. No quiero nada para mí. Lo que saque por la venta del libro quiero destinarlo a ayudar a los demás. No quiero dinero por eso lo destinaré todo a investigación».

Además de en el servicio de Oncología del Hospital de León, se puede comprar a través de Facebook con un sobrecoste de 2,50 euros de gastos de envío. «Lo mando a cualquier sitio».