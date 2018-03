Investigadores españoles abren la puerta a la prevención del Alzhéimer

alfonso torices | madrid

Investigadores españoles de la Fundación Pascual Maragall han realizado un descubrimiento pionero a escala internacional que permitirá la detección precoz de algunos tipos de la enfermedad de Alzhéimer en personas aún sanas y sin síntomas. Esta dolencia, que es la forma más común de demencia, afecta en España a unas 800.000 personas, un volumen de enfermos que podría triplicarse en los próximos 30 años hasta adquirir rasgos de epidemia.

Los expertos españoles, apoyados económicamente por la Fundación La Caixa, publicaron los resultados del mayor estudio mundial de neuroimagen —resonancias magnéticas cerebrales— realizado con personas sanas, pero portadoras del gen que confiere el mayor riesgo de sufrir alzhéimer, el APOE-E4.

En este trabajo, que aparecerá en las páginas de la revista científica Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association han participado 533 personas de 45 a 76 años, de las que 272 eran portadoras del gen APOE-E4, pertenecientes a un proyecto más global, el Estudio Alfa, que con 2.743 voluntarios de entre 45 y 75 años, la gran mayoría hijos e hijas de enfermos de Alzhéimer.