Jornada en León sobre el lenguaje no verbal con la experta Sonia El Hakim

La experta en lenguaje no verbal Sonia El Hakim López estará hoy en León para impartir un curso de lenguaje no verbal. El curso de impartirá en el hotel Silken Luis de León de 09.30 a 20.30 horas. El Hakim es analista, formadora y consultora en Comportamiento No Verbal. especialidad de Comportamiento No Verbal. En su página www.codigonoverbal.com analiza comportamientos de políticos y famosos. | dl