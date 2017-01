Una joven danesa pierde 60 kilos engañando a su cerebro al comer con una cucharilla de café

La joven danesa Mathilde Broberg, de 21 años, decidió bajar de peso y su forma de conseguirlo se ha convertido en viral. Broberg ha pasado de pesar 126 kilos a 67 engañando a su cerebro: los alimentos permitidos en la dieta sana que empezó a hacer los comía con una cucharilla de café para que su organismo creyese que estaba comiendo más de lo que realmente ingería. El ‘engaño’ lo complementó con ejercicio en el gimnasio.

Broberg ha publicado en Instagram numerosas fotografías de su radical cambio de imagen en las que explica cómo logró la espectacular pérdida de peso. “¡Si yo puedo hacerlo, tú también puedes!”, subraya la joven en su cuenta.

El particular adelgazameinto de Mathilde Broberg empezó en el verano del 2012: tomó conciencia de su obesidad mórbida por ingerir grandes cantidades de comida cuando casi no pudo montar en una montaña rusa por no poder abrocharse el cinturón de seguridad, según ha explicado al diario británico ‘Daily Mail’.

Dejó de comer dulces, pastas, patatas fritas, ‘snacks’ y pan, entre otros alimentos, y empezó a seguir una dieta de comida sana, además de una reducción de estómago y de ejercitarse en el gimnasio. Lo más llamativo de su transformación ha sido, sin embargo, que empezó a comer con una cucharilla y en pequeñas cantidades para engañar a su cerebro porque “de esa manera me sentía llena más rápido”, según ha contado en ‘Daily Mail’.

Mathilde Broberg actualmente pesa 67 kilos, es entrenadora personal, modelo deportiva y ofrece su ayuda online a quienes necesiten ayuda para perder peso.