Juzgado por pedir dinero para Ascol para pagar su problema de ludopatía

Un hombre de Trobajo del Camino pagará una multa de 60 euros, tendrá que devolver 30 euros y pagar las costas del juicio rápido que se celebró ayer en León tras declararse autor de un timo al pedir dinero para la Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre de Salamanca (Ascol) para dedicarlo después al juego. El acusado admitió ayer los hechos denunciados por las responsables de Ascol, que descubrieron el engaño tras ser alertadas por algunos vecinos de la localidad leonesa que tienen vinculación con la asociación salmantina. «Nuestra asociación no pide dinero por las calles», alertaron las representantes de la asociación, que ayer recibieron el apoyo de Alcles, la asociación leonesa. «Pedimos a la gente que no de dinero en la calle porque nuestras asociaciones sólo recogen donativos en sus sedes, en los actos benéficos o en las cuentas oficiales que las asociaciones tenemos en los bancos». Al juicio rápido se desplazaron ayer tres responsables de la asociación salmantina que esperan que nadie entregue dinero por una buena causa si se le pide por la calle. | c. t.