La ‘Karen Blixen’ gala que excavó en León

cristina fanjul | león

«Singular debe parecer ese retrato de señora, en traje masculino, pero Madame Dieulafoy está harto acostumbrada a llevarlo, y no precisamente por capricho, sino por necesidad». Jane Dieulafoy fue una precursora. Se cortó el pelo, se vistió de hombre y vivió como tal. Nada se le puso por delante a una mujer que asombró al propio sha de Persia. Junto a su marido Marcel, con quien se casó en 1870 con apenas 19 años, viajó al frente de la guerra franco-prusiana vistiendo uniforme militar de hombre? y combatiendo a su lado.

El investigador Julián Robles acaba de publicar las primeras imágenes que hasta el momento se conocen de las fotografías que la arqueóloga realizó en León. En una de ellas, se puede observar a la propia Jane (arriba a la izquierda) en una tienda de campaña improvisada en algún paraje de León. Lo más curioso de la imagen es que la tienda está realizada con unas maderas sujetas con dos escopetas, demostración de que por entonces la provincia no resultaba un lugar excesivamente seguro para el viajero.

Y es que la principal hazaña por la cual se conoce a Jane es el descubrimiento en Persia de las ruinas de Susa. Las crónicas de la época califican de «memorable» la expedición que dio como resultado la exhumación de la ciudadela, del palacio de esta misteriosa ciudad persa.

En la revista Iris se destaca que el retablo de azulejos que hoy atesora el Louvre con el nombre de Los Inmortales (nombre de la guardia real de los Reyes Persas), además de un sin número de otros objetos de cerámica, capiteles y demás restos del antiguo esplendor de la corte suisana, fueron el resultado de la labor como historiadora de Dieulafoy. Ella misma se encargaba de redactar el Diario de la expedición, «haciéndolo de una manera tan amena como instructiva, pues describe muy bien los paisajes, ciudades y lugares por donde tuvo que atravesar la comisión; las aventuras de bandidos, ataques de fanáticos, inundaciones, calores tórridos», destaca la crónica.

Escritora, fotógrafa, arqueóloga y exploradora, entre otras muchas facetas, Jane Dielafoy también pasó por León. Aquí, en la provincia, tuvo la oportunidad de captar con su cámara escenas de lugares como Sahagún y León capital, por entonces apenas un pueblo. En sus imágenes aparecen los carros en la plaza Mayor, la procesión de las Palmas en San Isidoro, el palacio de los Guzmanes, el Ayuntamiento, San Marcos o la iglesia de Sahagún. Destaca Julián Robles que entre 1897 y 1908 el matrimonio realizó veintitrés viajes por la Península Ibérica, para intentar conocer lo mejor posible su arte y su literatura. Marcel publicó sucesivamente Les Refletes de l’Orient sur le Théâtre de Calderón, 1900; La Statuire Polychrome en Espagne, 1908, y Art de l’Espagne et du Portugal, 1913, publicado simultáneamente en París, Madrid, Londres, Nueva York, Stuttgart y Milán. Jane, por su parte, publicaba Aragon et Valencia, 1901, y Castille et Andalousie, 1908.

En 1914 Marcel se ofreció como voluntario para ir a Rabat durante la Primera Guerra Mundial, y Jane lo acompañó. Mientras se encontraba en Marruecos su salud comenzó a declinar. Contrajo amebiasis? y debió regresar a Francia donde murió en Pompertuzat en 1916. La pareja legó su casa en el numero 12 de la rue Chardin en Paris a la Cruz Roja.