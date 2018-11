«La empresa de inserción social de Cáritas hace visible otra forma de trabajar y de consumir»

ana gaitero | león

Cáritas Diocesana de León es una de las organizacione sociales más antiguas de León. Fundada en 1945 a iniciativa del obispo Almarcha, que vio en las parroquias el mejor espacio para organizar la caridad, se adelantó a la creación de Cáritas España, en 1947, y a las Cáritas Internacionales, de 1951. El proyecto hunde sus raíces en la iniciativa de un sacerdote de Friburgo, Alemania, que a finales del siglo XIX, vio la necesidad de crear una institución para realizar «la labor social con los principios de la iglesia católica», afirma Beatriz Gallego. La directora de Cáritas Diocesana de León desde hace siete años desgrana hoy en el Club de Prensa de Diario de León (20.00 horas) la misión de Cáritas y su adaptación a los tiempos dentro de las Jornadas de Divulgación de la Labor Social en León. De ser conocida la Caja del Pobre y nutrirse de lo que recauda en donativos y tómbolas de Navidad a referente de la atención social, el último recurso para más de 8.000 leoneses y leonesas cada año.

—¿Cómo empezó Cáritas en León?

—En los años 40 y 50 repartía los alimentos provenientes de América, el queso y la leche, y organizaba tómbolas para solventar situaciones de extrema pobreza. La iglesia se encargó de esta labor asistencial, pero ya hace labor de denuncia porque enseguida entiende que la situación de pobreza se debe a una estructura injusta que genera una brecha social. El estudio Foessa analiza y denuncia desde los años 60 la situación social de España.

—¿Cómo ha evolucionado en el siglo XXI?

—Tratando de que las personas que son atendidas sean autónomas e independientes, a través de programas de empleo, atención a la infancia, a personas mayores, migrantes, sin techo... Cada diócesis tiene libertad para hacer el trabajo, el denominador común es la persona como centro y la escucha y acompañamiento como ejes de la atención.

—¿A cuántas personas atiende y con qué medios?

—El año pasado fueron 8.083 personas beneficiarias y 4.547 hogares. La plantilla es de 24 personas más siete de la empresa de inserción, de las cuales son personas que estaban en situación de exclusión. Más del 90% que prestamos acompañamiento y escucha somos voluntarias.

—¿Cómo se atiende a una persona que llega a Cáritas?

—La base es la Atención Primaria. Un técnico escucha a cada persona que llega y de ahí se deriva o se atiende directamente. La persona está acompañada a lo largo de todo el proceso, que puede durar dos días o lo que requiera una persona que precisa atención de larga duración, como un toxicómano. Electricidad, gas, alimentación, salud, educación son los ejes de esta atención y las necesidades mayores se presentan en familias con niños. Necesitan atención más prolongada. Tenemos para ellas ludotecas y el economato que se puso en marcha en 2012.

—¿En qué consiste este servicio de economato?

—En lugar de dar alimentos directamente, damos un carné —tenemos 193 activos y 700 personas beneficiarias— con el que la familia compra lo que necesita y pagan una cuarta parte de lo que vale el producto.

—¿Qué otros programas desarrolla Cáritas en León?

—Personas sin hogar, atención a toxicomanías, programa penitenciario, programa de acompañamiento a mayores, casas de acogida a mujeres con o sin hijos, a hombres y a personas sin hogar. Y el programa de empleo, porque sin empleo es difícil poder ser autónomo. El programa de empleo intenta hacer que todas esas capacidades que las personas llevamos dentro sean descubiertas, a través de cursos de formación prelaborales (habilidades, español, limpieza de hogar, informática básica) y laborales (cámareras de piso, auxiliar de geriatría, etc.).

—¿Qué demanda tiene el programa de Empleo?

—El año pasado fueron 1.265 de las cuales 774 fueron mujeres. Hay mayor vulnerabilidad en las mujeres. Hay que destacar que 123 personas encontraron empleo.

—Cáritas fue pionera en la implantación del programa intergeneracional entre institutos y residencias. ¿Cuál es el resultado?

—Hemos sido pioneros en Castilla y León. Nosotros lo conocimos a través de Cáritas de Gerona. Se trata de acompañar a personas que no reciben visitas en las residencias por parte de jóvenes de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. Tenemos actualmente 10 residencias y nueve centros educativos. Son 260 alumnos y 32 voluntarios. Esa visita que los estudiantes hacen una vez a la semana les devuelve la vida.

—El envejecimiento de León, ¿requiere idear más programas de este tipo?

—Estamos viendo cómo hacer en el medio rural. La dispersión lo dificulta pero estamos en ello con las administraciones. El mundo rural que tiene mucha soledad. Es un problema estructural grave de León y de Castilla y León por el envejecimiento de la población.

—¿La merma del clero que afecta más los pueblos influye en la labor de Cáritas?

—Nuestro trabajo se desarrolla en un 90% con voluntariado laico. Los párrocos están al tanto desde las cabeceras de comarca.

—¿Cuáles son los problemas más acuciantes en la ciudad?

—Hay mucha gente que no puede pagar el alquiler, la electricidad, el gas, necesitan trabajo, formación...

—¿La crisis económica ha dado un vuelco al perfil de persona que ayudan?

—Cuando se produce una crisis la brecha social aumenta por arriba. Y son las primeras personas que se recuperan al final de la crisis. Pero lo cierto es que la brecha social no ha disminuido y la mayoría de las personas no han conocido el bienestar, han estado siempre como excluidas. Son ocho millones de personas en España, el mismo número que en 2007. La pobreza se ha cronificado. Una sociedad no puede ser feliz si tiene un porcentaje tan grande personas en exclusión. Nuestra misión es ayudarlas y denunciar.

—Habría que ir a la raíz del problema...

—Cáritas ayuda a las personas y denuncia el sistema. Un sistema económico que solo tiene como finalidad el consumo y la ganancia no da lugar al cambio. Se quiere vender mucho, pagar poco a los trabajadores... El modelo de empresa de inserción de Cáritas —Comparte León, S.L.— para la recogida, reciclaje y venta de ropa de segunda mano quiere hacer visible otra manera de trabajar y de consumir. Hay que potenciar el consumo de productos de la tierra y lo local. Es la economía circular con conciencia social y ambiental. La austeridad no está reñida con el crecimiento, pero el crecimiento como fin en sí mismo solo trae dolor.

—¿Cómo responde la sociedad leonesa a Cáritas?

—Con ánimo y apoyo económico. Nos trata con respeto y agradecimiento. Siempre responde a las necesidades de las personas y respeta nuestra misión. Hay cientos y cientos de personas que acuden a traer personalmente sus donativos.

—¿Y que otras fuentes de financiación tienen?

—El presupuesto del año pasado fue de 1.523.000 euros de los que el 75% son financiación privada y el 25% pública (IRPF, Estado, Junta, etc.).

—Cáritas es el último recurso para muchas personas. Díganos algún ejemplo.

—Las mujeres inmigrantes que engañadas o no engañadas llegan embarazadas a la casa, donde son acogidas y conviven con otras personas.

—El piso para hombres. ¿Qué necesidades cubre?

—Los hombres no suelen venir con niños, pero sí con mucha tristeza. Hay hombres que están solos y que por la sociedad patriarcal no saben desenvolverse en las tareas básicas del hogar. En el colectivo de personas sin hogar también hay más hombres.

—¿Hay que ser católico o creyente para recibir ayuda?

—Ninguna persona es excluida. Hacemos igual que Jesús. Todas son atendidas con amor y compasión.