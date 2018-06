«La mujer tiene mucho que hacer en la Iglesia, no el sacerdocio»

ana gaitero | texto

jesús f. salvadores | fotos

Lleva el nombre del santo de su parroquia de origen, San Julián de Toro, hizo la primera comunión en el colegio de los Escolapios y vistió su primer hábito como monaguillo. Julián López Martín (Toro. Zamora. 1945), obispo de León, celebra sus bodas de oro como sacerdote con la ordenación de un presbítero y cinco diáconos esta mañana en la Catedral de León. De buena memoria e ideas apegadas a la tradición, don Julián, que confiesa que no le gustan especialmente los perros, adoptó uno que vagabundeaba por Palacios del Sil cuando fue de visita pastoral que ahora corretea por el patio del palacio episcopal. Quizás en memoria de su padre que siempre tuvo mascota.

—¿Qué o quién le inspiró la vocación sacerdotal?

—Un primo mío había entrado en el Seminario Menor de la diócesis que, por cierto, estaba en mi pueblo. Tenía, además, algún compañero del colegio. Delante de mi casa pasaban, con sus sotanas, fajín rojo y bonete, los seminaristas cuando salían de paseo, en filas de tres en tres y la gente salía a verlos. Yo quise ir al Seminario y al cumplir los 11 años que era la edad de admisión, mis padres, contentos con la idea, me lo facilitaron. Pero la decisión, la verdadera decisión y sin presión alguna, se produjo más tarde y por partida doble, entre los 17 y 18 años y a los 22.

—¿Hubo cantamisas?

—Claro que sí, aunque no con los detalles que he conocido aquí. Fue una gran concelebración de sacerdotes tanto de Toro como de otros lugares y me vi rodeado de compañeros del Seminario y de muchísima gente. Toro tenía entonces un ambiente muy clerical: cuatro parroquias, dos colegios llevados por religiosos, muchas cofradías, asociaciones de fieles, etc.

—¿Qué papel tenía un cura joven en aquel pueblo de Zamora?

—El pueblo, Villarrín de Campos, siempre fue muy religioso: tenía párroco y coadjutor, que era yo, y había unos 150 jóvenes. Organizábamos obras de teatro, semanas de la juventud con conferencias y películas, excursiones, etc. Vivían todavía 20 sacerdotes, hijos de ese pueblo. Se abrió también un “Colegio libre adoptado” en el que yo daba clase de religión. Además tenía a mi cargo un pueblecito, Otero de Sariegos, junto a la Laguna Grande de Villafáfila, del que solo subsiste hoy en pie la iglesia: Tenía entonces 32 habitantes, de ellos nueve niños y niñas. Yo acudía en bicicleta los domingos y alguna vez entre semana. Y tenía también mucho tiempo para leer. La providencia me facilitó ir a Roma a estudiar lo que más me atrajo siempre: la teología de la liturgia.Tres cursos completos más otro a temporadas. A la vuelta, con mi título en el bolsillo, me nombraron coadjutor de la parroquia de Cristo Rey en Zamora y me llamaron para dar clase en la Pontificia de Salamanca, tarea que atendí viajando desde Zamora.

—Mayo del 68 y antes el Concilio Vaticano. ¿Llegaban estos aires nuevos a los seminarios?

—Esos aires ya habían llegado antes del famoso mayo del 68, de manera que hubo también tensiones y cambios… Aunque vivíamos sin demasiada información de lo que ocurría en Europa, la sacudida se notó también: una fuerte bajada en el número de alumnos, empezó el fenómeno del desencanto y de las secularizaciones, etc. En España se hizo entre 1969 y 1970 una macro-encuesta al clero como paso previo a la controvertida “Asamblea Conjunta” obispos-sacerdotes. En Zamora estaba la cárcel mal denominada concordataria. ¿Cómo sobrevivimos a aquello? Con la gracia de Dios y el testimonio de fe de la gente sencilla de nuestras parroquias que no perdió nunca el norte como, por ejemplo, mis buenos padres. Yo iba a verlos todas las semanas una mañana o una tarde. Esa visita y el trabajo pastoral de parroquia de barrio con mucha infancia y juventud, catequistas ilusionados, misas animadas, movimiento familiar cristiano, Legión de María, etc., mantenían mi dedicación pastoral. Se añadieron responsabilidades diocesanas: la catedral y la delegación diocesana de liturgia, pero nunca dejé aquella parroquia. Pasé de coadjutor a obispo, y ahí sí que hubo cambio.

—La sociedad ha dado un vuelco ¿La iglesia ha quedado atrás?

—Jesucristo dijo que su Reino no era de este mundo, pero quiso que sus seguidores fuéramos levadura en la masa. La Iglesia ha evolucionado bajo muchos aspectos circunstanciales sí, y los que permanecemos en ella hemos estado a veces sujetos a una fuerte tensión. Sin embargo hay referencias que no cambian. El Señor encargó a Pedro que confirmara a sus hermanos y señaló también este principio fundamental: «quien a vosotros escucha (a los apóstoles), a mí me escucha». Y al lado de esto, algo muy poco tenido en cuenta: es lo que los teólogos llaman el ‘sentido de la fe’ del pueblo cristiano y viene a ser una especie de ‘olfato’ que tiene la gente creyente.

—Uno de los retos de la Iglesia Católica es la falta de vocaciones. ¿Cree que llegará un día en que se reconozca a las mujeres acceder al sacerdocio y el fin del celibato para suplir esta carencia?

—La mujer en la Iglesia tiene mucho que hacer, que decir y que proponer. Tiene intuición, tiene capacidades propias y específicas y va adquiriendo cada vez más responsabilidades. Hoy está en organismos muy altos del gobierno de la Iglesia Católica, pero el sacerdocio está vinculado no a la Santísima Virgen sino a Jesucristo: María es mujer y Jesús varón. Pero esto no hace al varón más importante que la mujer. Son roles diferentes basados en la naturaleza de la Iglesia que no es una mera sociedad. Yo sé que esto no se comprende y que es difícil explicarlo hoy. Cristo (y el sacerdote) es el primero en… el servicio, que está antes que la dignidad. En cuanto a una hipotética supresión del celibato, no redundaría en un aumento de las vocaciones. Esta condición está señalada para los sacerdotes y los obispos, no para los diáconos permanentes, y sin embargo el número de estos sigue siendo muy pequeño.

—Hay grupos de mujeres cristianas que están reividincando el sacerdocio.

—Jesús confió el ministerio apostólico a los varones. María estaba en la última cena y no se lo concedió. No es cuestión de dignidad sino de naturaleza. Detrás de Jesús hubo no sólo doce apóstoles sino al menos 70 y entre ellos había mujeres, la primera María Magdalena. Lo mismo que hay mujeres célebres en las catacumbas, como Santa Cecilia, y San Pablo, que es el menos feminista de los apóstoles, reconoce y menciona en sus cartas a muchas responsables de comunidades.

—¿Va a intervenir para que se permita procesionar a las mujeres en todas las hermandades de Semana Santa?

—Estoy a favor de que se cumplan los estatutos de cada cofradía. Hay un delegado episcopal y cuando hay conflictos se solucionan en esas instancias intermedias.

—¿Qué posición tiene ante la ley de eutanasia que se tramita en el Congreso?

—Es un tema más complejo de lo que parece. Se mezcla con la idea de la muerte digna, la muerte sin dolor, etc., y con el objetivo de evitar el sufrimiento del enfermo irreversible, pero no siempre se aclara que la clave de la moralidad o calificación de la eutanasia desde el punto de vista de la ética. Se constata una manipulación del lenguaje. La moralidad de la acción depende no solo de que se procure aliviar al enfermo sino de que el medio elegido sea válido desde el punto de vista moral y no solo ‘legal’. Recordemos, por otra parte, que nuestra Constitución no reconoce un derecho a acabar con la propia vida. Por tanto respondo: no es moral dejar de aplicar los medios ‘ordinarios’ para aliviar al enfermo, y sí lo es el renunciar a que sean aplicados o el aplicar medios ‘desproporcionados’ para alargar artificial o mecánicamente la agonía cuando ya no es posible salvar la vida. La eutanasia me parece un fracaso solapado y una concesión a una mentalidad que en el fondo no defiende debidamente la vida humana, y abre un portillo muy peligroso. No me refiero a que puedan hacerse pasar por legales prácticas que antes no lo eran, sino porque se debilita realmente el valor de la vida humana, un bien que debería ser considerado absoluto.

—¿Qué opina de la inclusión de la enseñanza de la religión islámica en escuelas de León?

—Desde la libertad religiosa y teniendo en cuenta el derecho de los padres en elegir la formación de sus hijos de acuerdo con su credo religioso, me parece muy bien. Es, sencillamente, extender a este credo religioso lo que se reconoce a la Iglesia Católica en base a unos acuerdos Iglesia-Estado pero que, a partir de ahora deberían basarse en un principio de rango superior, que es el derecho mencionado al principio.

—¿Qué tiene que decir la Iglesia ante el proyecto de sacar a Franco del Valle de los Caídos?

—Es un tema que afecta al Arzobispado de Madrid y a la abadía del Valle de los Caídos. Hay unas leyes que el Estado puede cambiar. Todos los días salen referencias históricas en la prensa. Incluso que la familia de Franco tenía una capilla y a última hora dicen que fue el rey Juan Carlos quien decidió enterrarlo allí. No es un tema esencial y me parece que no pasa nada si se toma la decisión de sacarlo. Supongo que contará también la opinión de la familia. Lo importante es la idea fundacional: Que nunca más volviera a haber enfrentamientos y que bajo esa cruz pudieran reposar los muertos de los bandos contendientes. La realidad es que la muerte ha igualado a todos. Así que paz para ellos y concordia para los vivos.

—¿Le parece bien que se derribe la cruz?

—No será fácil porque está muy bien anclada en la montaña. Sería eliminar un elemento del paisaje español conocido internacionalmente. El que no quiera visitar aquello que no lo visite. Se esté de acuerdo o no, la historia es algo pasado.

—¿Cómo afecta la despoblación al patrimonio de la diócesis?

—Está en peligro su conservación bajo todos los puntos de vista. Nuestros pequeños pueblos tienen su valor humano, social y religioso, que son aspectos inseparables aunque esto pertenece más al ámbito rural que al urbano. Yo estoy finalizando la segunda visita pastoral a la diócesis, parroquia por parroquia, pueblo por pueblo, y me conmueve ver el cariño que se tiene a la iglesia parroquial, a veces el único patrimonio cultural comunitario. Algo semejante pasa con los cementerios, en los que la mayor parte de los sepultados han fallecido en sus lugares de residencia pero han querido reposar en su lugar de origen. Son 873 núcleos contando parroquias, filiales y anejos. En el verano, durante los meses de julio y agosto, todos cobran vida, pero llega el el invierno y cada vez son más pos pueblos que se cierran.

—¿Qué destaca del papado de Francisco?

—Siempre he creído que el Señor nos manda el Papa que necesita la Iglesia en cada época. He conocido ya a siete pontífices desde Pío XII hasta el Papa Francisco inclusive. El 8 de mayo pasado tuve la suerte de concelebrar con él en la Misa de su residencia de Santa Marta en el Vaticano. Éramos dos obispos y un pequeño grupo de sacerdotes y fieles laicos. Al terminar la misa pude saludarle y le comenté mi cercano jubileo sacerdotal de oro. Me felicitó muy afectuosamente.

—¿Qué ha sentido ante los casos de pederastia?

—Una pena enorme porque atenta contra las personas, niñas y niños, que deben ser más queridas y estimadas. Es algo que repugna. La Iglesia no consiente la ordenación de una persona en la que se hayan advertido tendencias desviadas. Otra cosa es que estén ocultas y aparezcan después, pero en cuanto el obispo conoce esto suspende inmediatemente.

—¿Hay una justicia canónica?

—Hay una justicia canónica que no anula a la justicia civil. Ni la iglesia se ha opuesto. La pederastia es un pecado, un mal que hay que cortar de raíz y prevenir en la medida de lo posible. Quien comete ese delito tiene que pagar por él.

—¿Pensó en ser obispo?

—Seriamente no, porque conocía, desde mi cercanía a algunos obispos, la responsabilidad y las renuncias que supone este ministerio. Es más fácil ser cura de a pie y más gratificante dar clase en ámbito universitario o publicar algún trabajo intelectual. Pero solo desde el punto de vista humano, porque el ministerio episcopal tiene también gratificaciones: por ejemplo, conocer lo mucho bueno de las personas de fe y cercanas a la Iglesia, acercarse a todas las comunidades, grandes o pequeñas, de un territorio y percibir lo diverso, lo específico y lo mejor de cada una de ellas. El horizonte se ensancha hasta extremos impensables antes. He tenido también la posibilidad de conocer la vida cristiana de países muy lejanos como Filipinas, al asistir a un Congreso Eucarístico internacional en Cebú.

—¿Piensa jubilarse en León?

—Todavía no pienso en ella, a Dios gracias, pero llegará, espero, y no creo que sea en otro lugar. Además León es mi tierra. Mi pueblo de origen, Toro, se denominó --así lo dice su escudo- la «primera ciudad del reino leonés». ciudad de del Reino leonés”.