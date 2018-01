Lafuente lleva su Sororidad leonesa a la moda de Madrid

Sororidad, para María Lafuente, sería una continuidad porque es de las que fomenta la igualdad basada en el respeto, que sería también lo anterior de todas sus propuestas. Así se llama la colección que presenta en la Semana de la moda de Madrid y que será además el colofón de la cita el martes que viene. Ella vive en un mundo laboral en el que predominan las mujeres pero mandan e imponen los hombres, algunos acosadores de guante blanco y auténticos garrulos por muy guapos y poderosos que sean, al parecer en un porcentaje a tener muy en cuenta. «Los he visto, los he sufrido y mientras se hable de ello es que el problema existe», dice María Lafuente, que con esta colección que presentará en la prestigiosa Semana de la Moda de Madrid que comienza hoy, pretende, dice: «Dar visibilidad. Los artistas no podemos cambiar el mundo, pero sí hablar de él». Y, como lo que comienza en el cine norteamericano en un bendito plan de tolerancia cero (caiga quien caiga, por fin) es contar lo que se sabía en el trato de algunos hombres hacia todas las mujeres, hay que preguntarle a María Lafuente si a ella le pasó algo parecido. Y dice en plan disperso: «¿Y a quién no le ha pasado?». Retratado el género, queda mirarse uno mismo a cada uno por si hubiera forma de mejorar, y confirmar que todo ha empezado, y que el granito de moda lo pone María Lafuente con esta nueva colección, «todo se adelanta», advierte, que es su ensayo de Sororidad, para poder mirarnos todos a los ojos sin tener ganas de ni mirarnos.

Así que la propuesta de María Lafuente requiere casi todo este acto de contrición para pasar a la belleza. Y en este caso, Lafuente la despilfarra siempre que haya ingredientes como la artesanía, el compromiso con lo reciclable y las propuestas ecológicas, las empresas que contribuyen a la moda desde una perspectiva creativa, y las que sin ser de moda quieren estar a la moda porque inventan nuevos artefactos que refrescan.

Y María Lafuente es cuando saca su discurso práctico: «Siempre quiero que en mis trabajos se reflejen los de otros. La cerámica de Talavera, que es artesanía pura. O el calzado de Valverde del Camino, que es una continuación de lo que lo se hizo siempre. Me gusta la concepción artesanal mezclada con lo que tiene aires de innovación y vanguardia», dice.

Por eso suma como gran novedad lo que Palibex, empresa dedicada a los camiones, y dos serán para el desfile de este martes como colofón a la Semana de la Moda de Madrid, pretende ser marca pionera que quiere involucrarse en el arte, y en propuestas dedicadas a la creación.

«El factor sorpresa, como siempre es en mi caso, es una serendipia, algo que llega como de repente pero que, si lo piensas bien, estaba dentro de tus factores de trabajo», afirma Lafuente. «Y surge de mi conexión con las profesiones tradicionales, artesanales, emocionales, que son las que dan el ímpetu en base a utilizar lo que está dado pero permite vueltas de tuerca más», asegura.

La apuesta por la belleza. Si se le pregunta a María Lafuente si esta colección es seria o divertida, la leonesa nacida en Oviedo prefiere las dos ideas. Pero ante todo quiere que subyazca «la conexión de la mujer para formar parte de una sociedad en la que los hombres y las mujeres sientan igual», dice. Ella no va a poder cambiar el mundo, ya lo ha dicho, pero sí contribuir a que se vea. Y en plan Pessoa, se le puede descubrir a la creadora leonesa (si no lo ha hecho ya) que apuesta por esa máxima que sería lema de que «ya que no podemos conseguir belleza de la vida, busquemos al menos conseguir belleza de no poder conseguir belleza de la vida».