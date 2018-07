Lafuente pone una pica en Nueva York

pacho rodríguez | madrid

María Lafuente en USA. O: cómo una asturleonesa se planta en las Naciones Unidas para defender a todos los árboles del mundo. Se dice pronto. Mandato que por sí mismo garantizaría la vida de nuestros hijos...

Si, en algún momento, en María Lafuente el compromiso fue un ingrediente más, puede decirse que ahora mismo la presencia en su moda es tal vez el leit motive o el nudo troncal sobre el que se sostiene lo que luego será su propuesta estética. Ha conseguido ese equilibrio y que, en su balanza creativa pesen lo mismo tanto su vocación artística como su ojo avizor sobre el desarrollo sostenible y el respeto por igual a la Naturaleza y el ser humano. Parece fácil, pero es un equilibrio prodigioso producto del trabajo de ya décadas.

Si no fuera porque la asturleonesa lleva años en esto de la moda, colección a colección labrándose un nombre, bastaría esa introducción anterior para que sus postulados merecieran ser escuchados, que no son nada dogmáticos, sino que se basan más en educados toques de atención. Con el activo de que no los practica en foros a favor de obra, en donde se puede encontrar más fácil el acuerdo, sino que lo ejerce en los grandes salones de la moda en el Mundo en los que alcanza a participar. Y es que Lafuente prefiere que su mensaje prevalezca en esos grandes escaparates, antes de apuntarse al carro comercial o al rebaño más que domesticado. Pero esta vez le tocó un lugar en el que se da por supuesto la concienciación.

De esta forma, Maria Lafuente participó en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre Desarrollo Sostenible y expuso sus piezas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.? La diseñadora viajó así de la mano de Pefc (Asociación para la Certificación Española Forestal), siendo la primera diseñadora en la historia de la moda en dar un discurso en el foro junto a la secretaria general de Pefc Ana Belén Noriega.

De su trayectoria más reciente se pudo ver de igual forma, una amplia representación de sus colecciones Código Rojo 149, Sororidad e Dríade. Todo se enmarca en la iniciativa Forest For Fashion, en donde se conjugaron creaciones de varios diseñadores que utilizan fibras de origen forestal certificadas.

Ya de regreso (los actos tuvieron lugar la semana pasada), María Lafuente se mostró satisfecha y feliz por una experiencia que calificó como única, y que, de alguna manera, le hizo sentirse por lo menos «esperanzada» en un futuro en el que se tengan en cuenta estos factores para que el desarrollo no lleve implícito efectos nocivos y destructivos.

La creadora leonesa recorrió varios de los puntos fundamentales de su trayectoria. De esta manera, en su intervención, María Lafuente señaló que «la moda forma parte de mi vida, mi pasión, mi forma de sentir y vivir, de ser como soy. En el ADN Lafuente los valores del ser humano son un elemento definitorio y fundamental, en todas sus dimensiones», dijo, como de igual forma resaltó la necesidad de no olvidar, e incluso potenciar las tradicionales artesanales, que de alguna forma unen los mundos más lejanos y diversos.

Aprovechando su presencia en Naciones Unidas, además de reivindicar a la mujer desde el plano de «la dignificación de la mujer, siempre con el apoyo de todos los hombres… No hay sociedad que avance sin que la mujer no sea participe de todo esto», Lafuente casi relató en forma de denuncia que «nunca me gustaron las injusticias. Me rebelan y me sublevan. La humildad que me enseñaron y la de ser auténtico, me llevan a reflexionar y mirar con detenimiento todo lo que sucede y veo en la sociedad».

Ya en términos generales, María Lafuente insistió en la necesidad de proteger el medioambiente y contribuir a una visión de respeto por parte de los demás. En lo relativo a la moda, para la diseñadora leonesa es necesario construir moda que a través de los tejidos provenientes y certificados, cree menor impacto medioambiental, contar en sus etiquetas, dónde están hechos... O, como remarcó: «Con qué pasión y trabajo se realizan. Intentar que no haya discriminación social, sea del tipo que sea, sexual, religiosa clasista, etc…»..