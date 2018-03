El laicismo denuncia una «ofensiva clerical»

a. gaitero | león

León acoge este sábado la décimo tercera jornada laicista de Europa Laica, que reclama la separación efectiva de Iglesia y Estado y abordará la «ofensiva clerical» que, según esta organización creada hace 17 años por Gonzalo Puente Ojea, se está produciendo a escala mundial.

La defensa de la libertad de conciencia y de lo público son los dos fundamentos del laicismo, explicó Obdulia Diez, coordinadora de León Laica, la filial leonesa que se fundó hace tres años.

«En estos inicios del siglo XXI y a nivel internacional, los derechos civiles y la libertad de conciencia en particular corren preocupantes riesgos de reducirse y las democracias están en clara regresión», señala Europa Laica. El aumento del poder de las religiones lo constata esta organización no sólo en Europa sino también en América Latina, Estados Unidos y Canadá y en todo el planeta.

En el caso de España, las asociaciones laicistas reclaman que el Gobierno derogue los acuerdos con la Santa Sede qe se firmaron en 1979 «como paso transitorio» para llevar a efecto el Estado aconfesional que promueve la Constitución de 1978.

«Ningún gobierno ha tenido el valor de derogarlos» en los casi cuarenta años de vigencia, denunció Ana Para. En este sentido, recordó que el pasado 21 de febrero todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, con excepción del PP, apoyaron una proposición no de ley para la derogación de estos acuerdos que permiten, entre otras cosas, la «hegemonía de la iglesia católica» en el ámbito educativo.

En este sentido, solicitan que los 11.000 millones de euros al año que recibe la iglesia católica sean destinados a la caja de las pensiones. De la misma manera promueven sacar de actos religiosos a los representantes y símbolos públicos.

León Laica quiere que la religión salga de la escuela y no que entren nuevas confesiones y denunció que desde que la asignatura de Religión computa en la nota no sólo ha aumentado la matrícula, incluso en el Bachillerato, sino que también se facilita profesorado para la optativa incluso con un solo alumno, como sucedió en el IES de Carrizo de la Ribera.«Para otras asignaturas optativas exigen un mínimo y como en muchas no se alcanza, no se imparten», recalcaron.

León Laica presentó ayer la jornada a la que asistirán al menos 150 personas y que abordará otros aspectos como laicismo y feminismo y Estado laico y juventud, señaló Joaquín Rodero. «No somos anticlericales ni antirreligiosos», recalcaron.