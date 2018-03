La lana leonesa salta del ‘knitting’ a Dior

ana gaitero | león

La lana leonesa monopolizó durante cinco siglos, del XIV al XVIII, «los mejores mercados europeos», cotizó en la bolsa de Amsterdam y era la principal fuente de divisas del reino. Tenía fama de ser la «más fina, blanca y de mejor calidad» y sus beneficios redundaban en los grandes y pequeños propietarios de ganado merino y también en pastores y jornaleros que trabajaban como esquiladores, en los lavaderos, en su transporte e incluso en los puertos de embarque. Comerciantes y marinos también participaban en el circuito de la riqueza de la lana, por no hablar de los pueblos con sus puertos, más de 400 en la montaña leonesa, y las dehesas extremeñas, así como de la propia naturaleza, moldeada durante siglos por las ovejas trashumantes.

Lo cuenta Manuel Rodríguez Pascual, el mayor experto en trashumancia de España y una de las voces reconocidas internacionalmente. Recuerda este experto cómo empezó la decadencia. Lo que pudieron las ideas ilustradas, refractarias al Concejo de la Mesta, lo remató la Guerra de Independencia, «que originó la extracción masiva de merinos hacia otros países», explica.

Los libros de Manuel Rodríguez están sobre la mesa del proyecto Made in Slow que, junto con sus ‘hijas’ Las Hidalgas y Forest by Made in Slow, tiran de la lana leonesa en el siglo XXI para recuperar la tradición, casi perdida, y crear un nuevo circuito de riqueza.

Se trata de una iniciativa local, que pilotan Alberto Díaz y Elvira de la Puente, con una proyección internacional. Después de 25 años en el sector textil y de sufrir los embates de la crisis, la idea de recuperar la lana y la tradición trashumante nació de un proyecto artístico para las jornadas del Entrecuesto en el bar La Somoza.

Renunciaron a hacer un largometraje y aprovecharon su posición en el mundo textil para unirla a la lana. Por Rodríguez Pascual y Félix García, presidente de la Asociación Canina Leonsa, «supimos que el 90% de la lana española se clasifica y se va para Asia e Italia y, por tanto, el valor añadido se pierde», indica Díaz. La lana se mueve en el mercado de la especulación y «muy poca gente sabe de donde viene», como también se desconoce la trashumancia. «Queremos que la gente pueda tocar la lana de merino trashumante, que vea que es real y no leyenda y cuando en verano vayan por la carretera y se encuentren a un rebaño de trashumantes no se pongan a pitar con impaciencia», apunta Díaz.

«Decidimos aprovechar la lana leonesa y española para montar una cadena de producción y crear hilados», explica. En lugar de ir a producir a Rumanía o a Italia eligieron la opción «kilómetro cero: dejar la riqueza donde se produce», de manera que la lana se compra a ganaderos leoneses y a la cooperativa Ovinos de Badajoz, se lava en Béjar y se hila en Cataluña. Las tejedoras, mujeres en con pocos recursos, se organizan en cooperativas instaladas en zonas rurales o deprimidas por la crisis minera e industrial. El proceso industrial es supervisado por técnicos italianos de Boldi Filati.

La lana 100% merina es la base de este proyecto sostenible y ético, que quiere pagar un «precio justo» a ganaderos y tejedoras, «tenemos que posicionar nuestra lana en el mundo», precisa. Las pasarelas 080 de Barcelona, Cibeles de Madrid y la semana de la moda de París ya han desfilado con sus productos en diseños de Ana Pujal, Miriam Ponsa, Ángel Schelesser y Boris Bidjan. Made in Slow está pasando el test de proveedor para las firmas Loewe y Dior, que suponen «una plataforma para dar el salto internacional».

Mientras tanto, han nacido en León sus hijas, Las Hidalgas, la filial dedicada a surtir de ovillos y ‘kits’ con modelos prediseñados el creciente mercado del knitting (tejido de punto), que tras seis meses de funcionamiento ha conseguido colocar el producto en 50 tiendas de toda España para la campaña de invierno.

Las Hidalgas, nombre de la cabaña trashumante de más raigambre en León, con casa en Sena de Luna desde la Edad Media, recibió el premio al Emprendimiento Social de las fundaciones Fuldefe y Monteleón y tiene en el horizonte ampliar su mercado on line. Sus productos —también disponen de prendas acabadas— están bautizados con nombres alusivos a la trashumancia. Los ovillos de lana son Cañada, hay una chaqueta que se llama La Serena, en homenaje a una de las comarcas extremeñas con pastos más ricos para el invierno; o el jersey Terruco, una singular construcción de piedra en forma de triángulo que los pastores utilizaban para el resguardo. Encina, Sena de Luna... son nombres que integran la materia prima y la cultura trashumante con la idea de que «no se pierda lo que hemos acumulado a lo largo de 800 años», precisa Elvira de la Puente. Noelia González suma al proyecto su experiencia y pasión por el mundo tejeril.

La moda del punto generó otra demanda. Las agujas de tejer. «No podíamos potenciar la lana trashumante y traer las agujas de China», recalca. Así nace Forest by Made in Slow, con la misión de producir agujas de punto de madera a partir de las podas de los sotos de castaños de Las Médulas. Un artesano de Zamora elabora estas agujas de manera artesanal, inspiradas en los antiguos husos de hilar. Cuentan ya con nueve modelos (numeración del 8 al 45) y están en proceso las de tejer fino. Toda la producción, tanto de lana como de agujas, está garantizado por los códigos QR de trazabilidad desde el ganadero hasta la tejedora y desde los castaños hasta el artesano.

El proyecto de Made in Slow presenta sus nuevas experiencias y retos en el II Foro de la Lana que organiza la Fundación Sierra Pambley y patrocina la Fundación Vista Linda (Australia-Nueva Zelanda) en León, entre hoy y el sábado, con el objetivo de «recuperar y poner en valor la lana de nuestros merinos trasterminantes y trashumantes como una opción económica de futuro», apunta Manuel Rodríguez Pascual.

El foro va dirigido tanto a ganaderos, con una dimensión formativa, sobre todo en el esquileo, recogida de vellones en condiciones óptimas y comercialización, como al público en general. Del pasado al presente, con historia e innovaciones, se pretende ayudar a cimentar un futuro más optimista para la lana, para los ganaderos y ganaderas, el mundo rural, las mujeres y la provincia de León.