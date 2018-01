La leche de vaca no afecta al desarrollo de la diabetes de tipo 1 en la infancia

La teoría de que la leche de vaca aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 1 entre los niños ha sido desmentida después de más de 15 años de investigación internacional, según un estudio que publica en la revista ‘Journal of the American Medical Association (JAMA)’. La fórmula modificada para bebés en la que las proteínas de la leche de vaca se dividen no previene la diabetes tipo 1 en niños con factores de riesgo. | efe