León canta a la ‘viejuventud’

a. gaitero | león

«Los abuelos y los nietos son dos pilares fundamentales de la familia y la sociedad», señaló ayer el padre Ángel, presidente de la Fundación Mensajeros de la Paz, en la fiesta de gratitud que se celebró ayer en León. En el Palacio de Exposiciones y con bendición expresa del papa Francisco, más de 700 personas de toda la provincia se dieron cita para ser homenajeadas y rendir tributo a la figura de abuelas y abuelos.

«Los abuelos nos tienen que bendecir, hay que recuperar aquella cultura en la que los abuelos bendicen a los hijos y a los nietos», reclamó el padre Ángel recordando las palabras de Francisco I y el papel que cumplen en sociedades como las africanas.

Tras la eucaristía, Irma Soriano y Dani Alfageme hicieron de maestros de ceremonia de esta fiesta-tributo que cumplió 19 años desde que el fundador de Mensajeros de la Paz la puso en marcha en 1999. Ya se ha extendido a otros países y continentes.

El presidente de honor de Mensajeros de la Paz y popular locutor Luis del Olmo, encargado de pregonar la fiesta, recordó su encuentro providencial con el padre Ángel: «Yo, que no era muy católico, casi me sube a los altares», señaló. Su discurso ensalzó la figura de los abuelos, que diferenció de los «viejos» como sinónimo de clase pasiva. «Hay que mantener la curiosidad, el deseo de experimentar algo nuevo cada día...», recalcó el periodista al reivindicar la palabra viejoven como exponente de la generación de abuelos a la que con sus 82 años y 9 nietos se siente orgulloso de pertenecer. La jubilación «es la oportunidad de disponer de tiempo para dedicar a nuestra familia», recordó. También hizo hincapié en el papel «relevante» que dieron a los abuelos las sociedades antiguas. «El problema no son los millones de españoles que son viejos, sino los que se sienten viejos», agregó.

Tras reivindicar las residencias de ancianos como «escuelas de vida» que enseñan la «receta de la solidaridad» bautizó la jornada como el «día de la gratitud». «Nos deben un reconocimiento las administraciones instituciones», apuntó. Las razones son evidentes: «¿Qué harían los padres sin la ayuda de los abuelos?», preguntó al subrayar su papel como cuidadores de los nietos y en muchos casos como mantenedores de los hogares «con sus exiguas pensiones».

Para finalizar, animó a mantener el espíritu activo con palabras de la Madre Teresa de Calcuta: «Cuando no puedas caminar usa el bastón, pero nunca te detengas», concluyó.

El subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, enfatizó la labor de las fuerzas y cuerpos de Seguridad en la prevención de los delitos contra las personas mayores con más de 2.000 conferencias, la inversión del Imserso en los programas de termalismo y viajes y el impulso que quiere dar el gobierno socialista a la atención a la dependencia puesta en marcha por Zapatero.

El director general de Familia de la Junta de Castilla y León, Pablo Rodríguez, resaltó también la importancia de mantener la actividad durante la vejez a través de la participación social, el ocio, el cuidado de los nietos. Las personas mayores de 65 años son un 25% de la población y cada vez disfrutan de más salud.

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, destacó que las personas mayores son las que «están manteniendo los pueblos y haciendo que los hijos vayan». Destacó la importancia de las 200 asociaciones de personas mayores en la provincia al justificar la elección de Antonio Senén como abuelo de oro.

El rector de la ULE, Juan Francisco Martín, señaló por su parte el papel de la Universidad de la Experiencia en el envejecimiento activo e indicó que habían elegido a Nieto Nafría por jubilarse, aunque sigue como emérito.

La fiesta se remató con un menú con estrella Michelin diseñado por Juanjo Pérez y Yolanda León, de Cocinandos, con motivo de la Capitalidad Gastronómica que ostenta León. Discursos y manteles que cantaron las alabanzas de los abuelos y abuelas.... porque, como dice el refrán, «Quien no conoce abuela (o abuelo) no conoce cosa buena». Y porque ellos y ellas ya no tienen abuela.