León (casi) desaparece del mapa

Completamente de acuerdo, estos días he oido a la televisión publica hablar del puerto de Pajares "ubicado en Asturias" y lo mismo con el puerto de S Isidro. NO señores, un puerto es un paso montañoso entre dos valles, y en estos dos casos esta entre Asturias y León. Pero por arte de magia León desaparece del mapa. ¿Cual es la razón?, No la conozco, pero apostaría a que el que en Asturias haya una delegacion de TVE y en León no, ya que está en Valladolid, puede ser una causa importante: Estoy convencido de que los reportajes se firman por la delegación Asturiana, de ahí que ni aparezca león, que es el 50% de la noticia.