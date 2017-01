León desea pensar

ana gaitero | león

Cómo influyen los libros en el ser humano, el síndrome del ama de casa, el mal en las personas y en la cultura, el cuerpo como escenario y la creatividad desde el vacío son los temas con los que el tercer ciclo de Tertulias: Actualidad, Pensamiento y Psicoanálisis reta a la sociedad leonesa para pensar y debatir. Un ramillete de conferencias, con el psicoanálisis como herramienta y con tertulia de postre que comienzan el martes 17 de enero y concluyen el 19 de mayo en un nuevo escenario, el salón de actos del Palacio de Gaviria.

«Hay deseo de pensar y de participar», señala la profesora, doctora en psicología clínica y psicoanalista Blanca Doménech, directora del ciclo junto a la también psicóloga y psicoanalista María Dolores Navarro. Tanto el número, entre 70 y 100 personas por conferencia, como la actitud activa del público han sido una sorpresa para la organización, que cuenta con la cobertura del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y la Universidad de León. «Era arriesgado, no sabíamos si la gente se iba a animar a preguntar y por dónde iba a derivar la tertulia y ha salido muy bien», añade.

Un plantel de tres médicos y tres psicólogas, con el prisma común del psicoanálisis, son los ponentes de este nuevo ciclo. Sin un tema monográfico que impregne todas las conferencias, sí que existe un hilo conductor entre las propuestas de esta tercera edición.

Principio y fin se tocan. Así, la influencia de los libros en el ser humano, que abre las tertulias el próximo martes, guarda relación con el tema que las cerrará en mayo: la creatividad como capacidad de sublimar y en su dimensión de salud mental. Porque, en definitiva, la capacidad de creación de cada persona «tiene que ver con las fantasías, con las normas de aprendizaje y los deseos y uno puede sentirse dichoso tanto escribiendo como leyendo», apunta Doménech.

El médico intensivista y librero Vicente Morán inaugura las tertulias el próximo martes a las 20.00 horas con una reflexión en torno a la lectura y la escritura y la capacidad terapéutica del hecho de leer. Un acto que, al contrario, que comer, dormir y otras funciones básicas, «no es natural» y no está garantizado.

Otro médico, Guillermo Kozameh Blanco, es el encargado de cerrar el ciclo con la conferencia que impartirá el 19 de mayo con el título Cómo crear desde el vacío. Como también médico y psicoanalista es Luis Salvador López Herrero que disertará sobre El insorportable empuje del mal en la segunda conferencia, el 14 de febrero. Un tema de «enorme actualidad en un mundo marcado por las guerras, el terrorismo y los abusos de poder», precisa Doménech.

El síndrome del ama de casa, a cargo de la psicóloga y psicoanalista Patricia Edith La Rosa, es el tema programado para el 10 de marzo, y el cuerpo como escenario, que impartirá Blanca Loreto Doménech, para el 4 de abril también guardan relación. Esas mujeres que no se quejan, las amas de casa, no es que no sufran conflictos o malestares. «A menudo la falta de queja se transforma en síntomas en el cuerpo» que, como apostilla la psicóloga, es «ese enigmático lugar para el sujeto marcado por la palabra y por la experiencias».

La preocupación del mundo actual por el cuerpo subyace en estas dos ponencias. «Todo gira en torno al cuerpo. En la moda, la gimnasia, la estética y la publicidad...», apostilla. Sin embargo, desde el punto de vista médico el cuerpo «se reduce a neuronas, genoma...» y la pregunta que abre el psicoanálisis es «si el cuerpo es solo un organismo o es algo más», agrega Doménech.

Las tertulias han contribuido a sacar el psicoanálisis a la calle y sobre todo, «de los estereotipos simplificadores en los que habitualmente está encasillado», valoran las directoras. Han demostrado que se puede utilizar para «analizar los problemas de la vida cotidiana» más allá de la complejidad teórica que tiene el psiconálisis.

El público ha disfrutado de «una forma de analizar la realidad basada en lo que las personas dicen y transmiten más allá de los lugares comunes del diván o el complejo de Edipo» con los que habitualmente se identifica el psicoanálisis.

«Reflexionar desde esa perspectiva de las tertulias es aproximarlo y hacerlo más asequible y divulgativo pero sin perder el rigor», precisan. A la vez, las tertulias se abren a temas que no están estrictamente dentro de esta orientación, como el de la influencia de los libros en el ser humano que inaugura el nuevo ciclo.

La afluencia de público, entre 70 y 100 personas por convocatoria, y la actitud activa en la tertulia han animado a trasladar el foro al salón de actos del Palacio de Gaviria, con más aforo y mejores condiciones para el debate.

Vicente Martín Pérez, vicedecano del Colegio de Psicología de Castilla y León, apunta que el éxito alcanzado en las anteriores ediciones ha animado al cambio. El objetivo de la organización colegial es «dar a conocer a la población general técnicas, teorías y tratamientos para mejorar el bienestar personal y disminuir las patologías», apunta.

Martín valora también la capacidad del psicoanálisis, como «corriente más de la psicología, para «analizar los hechos, comportamientos y valores sociales». Asimismo, resalta el interés del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León en dar a conocer la labor de sus profesionales como agentes acreditados y cualificados en una serie de materias.

Por parte de la Universidad de León, ejerce como director del curso el profesor de la Facultad de Educación Pablo A. Conde Guzón.

Las conferencias son gratuitas hasta completar aforo y están abiertas al público en general, aunque de modo especial están dirigidas a la población estudiantil. Todas las personas que deseen convalidar los créditos correspondientes deberán abonar las tasas de matrícula de la Universidad de León.