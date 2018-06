León diverso

carmen tapia | león

«Querides amiges, muy orgullosos día a todes». Así comenza el manifiesto leído ayer por la Asociación LGTBI+ de la Provincia de León, Awen, en el día en que se conmemora el Día del Orgullo, fecha elegida para recordar los disturbios de Stonewall (EE UU) de 1969, que marcaron el inicio de las reivindicaciones de los derechos de los homosexuales. Aquel 28 de junio de hace 49 años los gais, transexuales, ‘drag queens’, y jóvenes sin techo se refugiaban en un pub en el que las redadas eran frecuentes, pero ese día la comunidad ahora denominada LGTBI+ se rebeló. Cada año, desde hace 49, salen a la calle para reivindicar «libertad y seguridad», como especifica la Declaración de Derechos Humanos en el artículo 3, y «la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», como señala la Constitución Española.

«Somos las entidades locales, la puerta de entrada y primer termómetro de las necesidades de la ciudadanía y salvaguardia de la convivencia ciudadana y no discriminación», aseguró ayer la concejala de Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad, Marta Mejías, que ayer colaboró en el izado de la bandera arco iris en Espacio Vías, lugar en el que se congregó un grupo de personas para participar en los actos organizados por Awen. «Exigimos al PP de Castilla y León que no paralice ni bloquee la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual de nuestra comunidad», una normativa por la que llevan luchando cuatro años. «No somos ciudadanos de segunda clase. La asociación critica que el Ayuntamiento de Astorga les prohíba la colocación de la bandera LGTBI* «pero no hay problema en colocar con gran orgullo la bandera de los EE UU o decenas de blasones de las cofradías de Semana Santa».

Aunque reconocen que se ha avanzado mucho «son pequeños pasos hacia la igualdad real, pero aún queda mucho por hacer, por construir y enseñar» y recuerdan la agresión que sufrió un joven en un bar de Villablino. «Ante la muestra de afecto de dos chicos como lo es un beso, alguien de ese mismo lugar reaccionó con odio, propinándole una paliza a uno de los chicos. Hay algo bueno en esta noticia, el agresor fue identificado y posteriormente denunciado».

La necesidad de convertir los entornos laborales en lugares seguros para el colectivo LGTBI y, en especial, para las personas ‘trans’ es una de las reivindicaciones sindicales para que los trabajadores vivan en libertad el «derecho a ser como mejor se sientan».