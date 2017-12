León, la provincia en la que más se muere

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No es de extrañar. Éste es un lugar apático y abúlico, donde sólo interesan los jubilados y que no haya oportunidades para los jóvenes ni para los parados. Es la provincia con menor índice de actividad económica de España. Los datos son tozudos, pero los políticos los niegan ,tratándonos de borregos.Crean,crean,crean : puestos a dedo para colocar a no se sabe quién ( ¿cómo se entra en muchos organismos tipo oficial que nunca hay exámenes??? ),y bares, más bares y más fiestas.Estamos desnudos, pero con el falso grial y la gastronomía nos dicen que vamos como marajás... Nunca tan pocos, engañaron a tantos -que se dejaron engañar encantados, por cierto...