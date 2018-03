León, con el síndrome de Down

Decenas de globos y un mural en el centro de León han servido para conmemorar hoy el Día Internacional del Síndrome del Down. Familias, políticos y educadores han apoyado el acto institucional en Botines presidido por el consejero de Educación. Fernando Rey. El consejero, que hoy ha celebrado sus 55 cumpleaños con las familias y personas con síndrome de Down, habló de inclusíón, aunque ha reconocido que los recursos para la plena adaptación educativa "son mejorables". Rey sostiene que a las personas con síndrome de Down, a las que ha llamado "mis niños" ganan capacidades gracias a la administración y a asociaciones como Amidown León, que forma a profesionales "para que sean ciudadanos y se trabaje de manera normalizada en su desarrollo. Estoy orgulloso de los alumnos Down", ha dicho.