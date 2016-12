Un leonés en la élite de la publicidad

cristina fanjul | león

«Hay que seducir y no imponer porque la publicidad te quita tiempo, es una intromisión en tu vida y por esa razón hay que ser sutil». Juan Fernández es el creador de algunos de los anuncios que ya forman parte de la cultura popular europea. Con una experiencia de trece años en el mundo de la creación publicitaria, en la actualidad es uno de los copywriters de la agencia DDB. Su última obra ha sido Serendipia, el anuncio de Volkswagen Golf, pero antes realizó los de la fuga de cerebros de La Cocinera, el lanzamiento en EEUU de Wallapop, o el anuncio de Codorniu que nos decía que para ser feliz simplemente había que... ser feliz. Sabe que en un mundo presidido por lo efímero, lo único importante es lo último que has hecho, y en su caso lo último es un proyecto denominado Hola Tiguan. Con él logró alzarse con el gran premio en el Inspirational Festival, a la vanguardia de la publicidad mundial. El lado más fuerte del spot radica en que permite al usuario interrelacionarse con el coche. «La revolución 2.0 cambió de manera radical el mundo de la publicidad», destaca Juan, que sostiene que la comunicación ha de ser transversal o ya no será. «Una idea debe tener la capacidad de adaptarse a todos los medios». Para lograrlo, el creativo alumbró una experiencia online que logra que el usuario tenga la capacidad de empatizar. «El consumidor es el que toma el poder y genera una conversación con una Inteligencia Artificial creada ad hoc para la campaña», explica.

Y es que este leonés, cuya carrera profesional se ha desarrollado en Barcelona, defiende que la nueva manera de mostrar el producto pasa por convertirlo en una experiencia. «Eso es lo que hicieron con The Next Rembrand, un proyecto por el que se logró crear una pintura impresa en 3D, en la que se recrea el que podría haber sido el siguiente cuadro del artista holandés. «Creado a partir de los datos que ofrecen todas sus obras anteriores, es un gran ejemplo de cómo el big data puede derivar en un proyecto francamente interesante». Además, también destaca la creación de la habitación de Vang Gogh que creó la web de turismo colaborativo AirBnB, habitación que puso a disposición de sus clientes por el módico precio de 10 euros la noche.

Juan Fernández revela que los publicistas trabajan en pareja. ¿Cómo la Guardia Civil?, le pregunto. «Sí. Somos como la policía de la imaginación. Nuestra función primordial es patrullar la creatividad para atrapar ideas», se ríe. Explica que en su caso él es el redactor, el copywritter, mientras que la otra parte es la que desarrolla el diseñador gráfico. «Por eso, es fundamental el entendimiento, la química, porque lo que uno desarrolla lo que el otro idea», destaca. Él, sin embargo, ha trabajado en los últimos dos años con nueve directores de arte diferentes. Junto al último, Dani Ilario, acaba de ganar el concurso mundial por el que realizará toda la publicidad mundial de la marca automovilística Seat.

¿Cómo se inicia el proceso de creación? «Cuando surge una necesidad de comunicación nueva, tenemos lo que llamamos un briefing, durante el que se realiza una breve descripción de la necesidad de comunicación del producto en ese momento», destaca Fernández, que precisa que lo fundamental en este momento es comprender la esencia del producto. «En el caso de los coches, hay que subrayar que en los últimos años se ha dado un vuelco hacia un tipo de publicidad que muestre que gracias a la tecnología tienen «una especie de vida propia». Asimismo, señala que durante ese primer momento lo que se busca son percepciones sobre el territorio en el que se mueve el producto. El publicista añade que en esta profesión hay una gran parte de oficio y mucha frustración. «Hay que segregar y tirar a la basura mil veces lo que has creado», dice Fernández, que da un consejo a los publicistas que comienzan: «Una idea que cabe en un tuit merece la pena».

A continuación comienza el descenso desde la emanación de la idea al mundo real y es precisamente en ese momento cuando más importante será conocer de manera esencial el producto. «Es una labor artesanal». ¿Un ejemplo? «Pues le diría que el anuncio de La Cocinera que hicimos hace unos años. La marca quería una acción de comunicación para el día de la madre», explica Juan. Así que comenzó a darle vueltas a la idea de la fuga de cerebros y recordó su vivencia personal... «me acordé de lo que sentía cada vez que me llegaba un tupper con comida de casa y enviamos más de 500 a toda Europa. Tuvo mucho impacto y es algo que aún hoy se recuerda», asegura.

Juan asegura que los creativos españoles están bien posicionados en el mundo, si bien lamenta que no se ha evolucionado en el mismo sentido que lo ha hecho el sector anglosajón. Pone como ejemplo tres agencias: Wieden and Kennedy, Droga5 y Barton F. Graf. En cuanto a la fama de los argentinos, manifiesta que son muy buenos «tocando la emocionalidad». «Lo son para hacerte reir y para hacerte llorar y lo son porque de manera histórica, las noticias en Argentina no han sido buenas, con lo que las marcas se vieron obligadas a empatizar con la gente para sacarla de una realidad dura», dice.

Asimismo, alerta de la necesidad de trabajar para que la capitalidad de latinidad en el mundo de la publicidad se quede en España y no termine en Miami. Como colofón, Juan Fernández alerta de que, a pesar de todo, el factor humano sigue siendo impredecible. «Es un alivio pensar que a pesar del big data y de los estudios de mercado, seguimos sin conocer de qué manera van a reaccionar los consumidores», destaca. Por eso, una vez más, alerta de que al consumidor no hay que decirle qué pensar o qué comprar, sino crear vínculos con él. Como el zorro con el Principito...