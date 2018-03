La leonesa que ilustra el Londres más ‘cool’ desde una marquesina

ana gaitero | león

Emigrar a las capitales europeas, como les ha tocado a varias generaciones de jóvenes españolas y particularmente de León, no es un viaje idílico. Por más atractivo que tengan Londres, Berlín, París o Edimburgo y por mucho inglés, francés o alemán que aprendan sirviendo pizzas o cafés.

Alezeia F. Vidal, leonesa de Quintana del Marco, que estudió escenografía en La Resad (Real Escuela Superior de Arte Dramático) e ilustración en la Escuela Arte 10, ofrece un testimonio elocuente desde el ‘exilio’: «No vine a Londres en busca de mis sueños, vine para que me pagaran justamente por ellos. En España me cansé de intentarlo, de tragarme tantos principios básicos para poder pagar el alquiler, tener internet o comprar acondicionador de pelo sin pensar que era un lujo».

Sus palabras son dignas de enmarcar y colocar en un anuncio del metro de Madrid o de las paradas de autobuses de León. De momento, las que lucen en las marquesinas del metro de Londres son sus ilustraciones Whats On, Las Alas y Mary Monarca. Pecho, la cuarta que presentó al concurso The London Loop, aún no ha sido seleccionada.

El barrio de Shoreditch, el nuevo centro de la modernidad londinense, situado en el East End, lo más cool de la capital británica, donde se unen el talento joven con el crisol de culturas, es el lugar elegido por la plataforma para dar a conocer las ilustraciones seleccionadas de este concurso basado en la popularidad en las redes. Hasta el 16 de abril se puede votar el trabajo de Alezeia entrando en este link https://loop.gl/app/gallery/Ndjn-JoMWJ7t5-OVNl2GXb.

Alezeia se enfrenta ahora a un jurado que decidirá el ganador final, con un premio de £10.000. Una cifra muy importante para cualquiera que esté empezando a abrirse camino con su talento en la capital británica.

En Madrid, asegura, «era imposible mantenerme con lo que me pagaban en estos trabajos solo del arte» y decidió que «si iba a tener que ganar dinero haciendo un trabajo de hostelería, podría hacerlo, al menos, aprendiendo un idioma, conociendo una cultura diferente».

En Londres la tarea no ha sido fácil. Merece la pena leer sus propias palabras: «Me he hartado de servir cafés con dibujos de leche porque con los trabajos como escenógrafa o ilustradora no me daba para vivir en esta ciudad tan cara; me he hartado de compartir piso con ciento y un soñador, de tener que aprender a hablar de nuevo, de no poder ver a los amigos porque viven, como poco, a una hora y cien transbordos de donde tú vives y o bien no coinciden los horarios o se está tan cansado y pelado de dinero que la espontaneidad se diluye hasta perderse en los parámetros de la amistad, y me he hartado de llorar en los aeropuertos. Sigo llorando».

Confiesa Alezeia que normalmente no participa en concursos, pues se basan en obtener publicidad a través de las personas que participan sin nada a cambio. Sin embargo, en esta ocasión «tener la oportunidad de ver alguno de mis dibujos en una marquesina de Londres me hacía tanta ilusión» que se lanzó a la aventura y ha buscado votos «hasta debajo de las piedras», asegura con humor.

Actualmente trabaja de técnica de vestuario para el musical Dreamgirls en el teatro Savoy. Ha colaborado en la escenografçia de Angeleta y Etelvina y con ilustraciones para Rizado con una compañía de marionetas, Around the Glove creada por Almudena Adalía, una vallisoletana que pasó su infancia en León.

Alezeia F. Vidal ha dejado su firma como escenógrafa en las marionetas, en el corto infantil Fishsticks dirigido por Aurora Adams. En la parte de vestuario ha trabajado para un videoclip que todavía no se ha estrenado con Lee Mj Daley para Hege Kristoffersen.

Ha hecho exposiciones de ilustración en varias zonas de Londres y también ha participado en mercadillos de artesanía, una actividad que curiosamente es la que «más me ha abierto puertas» y le ha permitido «conocer a más artistas y a darme a conocer», apostilla.

En los cuatro años en Londres no ha parado de hacer cosas y al fin puede vivir de las facetas artísticas para las que se formó y que le apasionan, el teatro y la ilustración. «Y nada más, llego a fin de mes sin problema», agrega. En su página web www.alezeiafv.com se pueden ver los trabajos que presentó al concurso y otras ilustraciones que ha realizado.

La ilustradora leonesa concluye con otra frase lacónica: «¿Sueño conseguido? No, ni de lejos». «Cierto que ver tu dibujo en la marquesina da una sensación de satisfacción infinita. Una recompensa a tanta resistencia porque resistir se resiste y ¡mucho!». Escrito queda.