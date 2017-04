«Lloré cuando supe que tenía síndrome de Down»

carmen Tapia | león

«Me sentí un poco diferente. Mi madre me ha contado que me eché a llorar después de un rato porque entonces pensé que ninguno de mis compañeros iba a querer ser mi novio». Así recuerda la leonesa Isabel García Salguero el día en qué preguntó a su madre por qué aprendía más despacio que sus compañeros. «Me explicó que tenía síndrome de Down y lo que era eso. Me dijo que yo iba a aprender de otra forma, pero que podría conseguir muchas cosas».

La certeza y la seguridad de las palabras de su familia borraron los límites y emprendió el camino de sus sueños. A los 20 años, Isabel García Saguero encontró en el diseño de ropa su fuente de inspiración. Con 30 años, su firma Lady Isabel Design, en colaboración con el diseñador Antonio Ramos, acaparó las miradas en la IV Edición de la Pasarela Española Fashion Week en el hotel Meliá Castilla el pasado 9 de abril. «Se me ocurren las ideas de repente. Abro la mente y me salen los colores, la pasión, los sentimientos y me pongo a diseñar. No sé cómo me pasa, me sale».

Sus proyectos más inmediatos son abrir una tienda online en su página web para vender vestidos, bolsos, bisutería, huevos de Pascua y su cuento Camino de Luz. En junio dará una conferencia en La Laguna donde participará, junto a su madre, en las terceras jornadas de La Laguna en Positivo (de Encuentros en Positivo. Felicidad Sostenible) que se celebrarán en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias. «Nos dicen que el objetivo de este encuentro es hacer entender, a través de casos reales, que aprendiendo a ver la vida de manera positiva y compartiéndolo podremos conseguir, valorar y reconocer la verdadera y ansiada felicidad que se encuentra en nuestro entorno y en las cosas de el día a día».

Isabel estudió hasta segundo de ESO y curso varios módulos de formación prelaboral. «No recuerdo que nadie me haya dicho nunca que no podía hacer algo».

Sigue a rajatabla los consejos de sus familias y amigos. «Que siga adelante, que sea yo mismo, y que no pare de soñar ni de diseñar y que sea feliz y piense en positivo»

«A veces siento que algunas personas me tienen algo de envidia». Y lo dice desde ese lugar en el que se colocan las personas que tienen el valor suficiente para luchar por sus sueños.

«La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia» (Winston Churchill). Quizás Isabel sepa, desde que tiene 10 años, que la única diferencia entre ella y el resto de las chicas de su edad no está en un cromosoma sino en la voluntad. «Tenía 20 años y se me ocurrió hacer un desfile con mis amigas y me puse a diseñar vestidos, al principio se los quise enseñar a mi madre pero no me hizo ni caso, así que busqué otra forma y se los enseñé a mi profesora. Entonces mi madre los vio. Se quedó pasmada y empezó todo.

Apoyo familiar

Su madre, Aurora Salguero, apostó su hija. Fue presidenta de la asociación Amidow León y después puso en marcha la asociación ‘Crea y Crece’ cuya misión es promover, impulsar y difundir el desarrollo de las potencialidades creativas y artísticas en personas con discapacidad.

El camino no es fácil para nadie e Isabel recuerda trechos del suyo en soledad. «Alguna vez, cuando estaba en el colegio y en el instituto, me sentía un poco sola y no aceptada. No conseguía tener amigos. Me apuntaba a actividades pero nunca conseguí que quedaran conmigo para salir. Ahora, a veces, tengo el temor de que la gente me rechace. A veces siento, cuando estoy con mi pareja, que nos miran raro. A veces pienso que algunas personas nos tienen algo de envidia». Óscar es sinónimo de vivencias agradables. «Las más desagradable la pasé en el colegio cuando un compañero de clase me amenazó y lo pasé muy mal».

Isabel habla abiertamente del amor. Óscar es su pareja. Su mayor preocupación de pequeña, el no encontrar el amor, fue, como la mayoría de los pensamientos negativos, un error de interpretación. «Tengo novio. Se llama Óscar. Llevamos nueve meses de novios». Antes era su mejor amigo, y sigue siéndolo. «Queremos casarnos y formar los dos juntos nuestra familia, con nuestra casa aunque no tengamos hijos. Y también me gustaría poder ganar suficiente dinero para poder vivir juntos». Óscar tiene una discapacidad intelectual, pero no síndrome de Down. «Es muy guapo y muy listo y muy elegante y muy caballero. Es mi príncipe azul. Surgió el amor de repente y tenemos planes de presente y de futuro juntos».

Isabel espera que un empresario venda sus diseños. «No sé cómo me llega la inspiración. A veces me apetece hacer diseños y otras se me ocurren otras ideas como diseñar pasteles, escribir o cantar. Lo que no me gusta es que me digan lo que tengo que hacer. Me gustaría que se vendieran mis vestidos y con el dinero que ganáramos poder vivir Óscar y yo».

Se siente tratada de manera justa. «A mí se me ha tratado bien, pero estoy muy protegida por mi familia. Todo el mundo no tiene esa suerte».

Lady Isabel asegura que lo que más le hace sufrir son las injusticias, las guerras, las muertes «y las cosas negativas que siempre cuentan en los telediarios y que preocupan tanto a todos. Me hace pasar muy mal».