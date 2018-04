"Lo siento, Paco": así alerta la Guardia Civil contra conductores incívicos cuando se produce un accidente

Un golpe contra otro coche y la naturaleza humana en su versión más incívica. La Guardia Civil alerta contra aquellos conductores que, tras dañar otro vehículo o tener un leve accidente de circulación, fingen rellenar los datos del parte para dejárselos al propietario del otro automóvil pero introducen datos falsos.

"Hola, mi nombre es Paco. Accidentalmente he golpeado tu coche y alguien me ha visto. Así que finjo apuntar mis datos y dejártelos en el parabrisas. Lo siento. Paco", recoge la nota aportada por el instituto armado, que muestra este episodio de 2016 como ejemplo de lo que no hay que hacer.

La cuenta de Twitter de la Guardia Civil ha aportado este episodio para reclamar un comportamiento responsable al volante, pidiendo #NoTeHagasUnPaco.

En este tipo de percances leves, los seguros pagan la reparación y solo supone una pequeña subida de la prima anual. Sin embargo, si no se proporcionan los datos correctos, el propietario del coche dañado tendrá que correr con los gastos del taller, pese a que no es su responsabilidad.

Por una sociedad mejor o simplemente por el karma (mañana podría sucederle a usted), actúe como le gustaría que se comportaran con usted: deje los datos correctos.