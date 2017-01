Localizada viva una bebé secuestrada en 1998 en un hospital de Florida

Las autoridades de Estados Unidos han localizado en Carolina del Sur a una joven que, según las pruebas de ADN, fue secuestrada en un hospital de Florida en 1998, apenas unas horas después de que su madre diese a luz, ha anunciado este viernes la Policía.

El 'sheriff' del condado de Jacksonville (Carolina del Sur), Mike Williams, ha confirmado en rueda de prensa el hallazgo de Kamiyah Mobley, raptada cuando tenía unas ocho horas de vida por una mujer que se hizo pasar por enfermera y se ganó la confianza de la madre.

