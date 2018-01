Madres coraje por la inclusión

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Mi sobrina tiene 14 años y desde hace dos años ODIA ir al colegio. Es una niña sin problemas y saca muy buenas notas. No es superdotada ni tiene déficit de atención ni nada que se salga de la norma. Es aplicada, lista o como queráis decirlo pero está HARTA de que en el colegio las clases no tengan ritmo constante. Se queja de los parones para "repasar OTRA VEZ eso que está chupado", se queja de ir para atrás como los cangrejos constantemente. SE ABURRE! Y aún así tiene un buen rendimiento escolar...pero HASTA CUANDO??? Sería una pena que llegara a formar parte de la estadística de abandono escolar. Que se la privara de una educación pública, universal y de calidad. No necesita una atención especial, pero tampoco un abandono dentro del grupo, tanto de ella como de sus compañeros que sólo necesitan una buena guía para poder llegar lo más lejos posible académicamente hablando.