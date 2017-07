Madrid se engalana de orgullo

efe | madrid

‘Por los derechos LGTBI en todo el mundo’ fue el lema con el que se celebró ayer el evento mundial World Pride, que este año se celebra en la capital española, con el objetivo de reclamar que todos los países legislen hasta alcanzar la plena igualdad entre personas LGTBI y el resto de la sociedad. Convocada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), junto al colectivo Gay de Madrid (COGAM), contó con el respaldo de todos los partidos políticos, incluido el PP, en la cabecera de la manifestación.

Así, acudieron a apoyar la marcha ‘arcoíris’ la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, así como la vicesecretaria de Estudios del PP, Andrea Levy (PP); el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (Ciudadanos); la responsable de Movimientos Sociales del PSOE, Mónica Silvana; el portavoz en el Congreso de En Comú Podem, Xavier Domènech; y los diputados en el Congreso Ricardo Sixto (IU) y Juantxo López de Uralde (Equo).

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, apostó ayer por invertir en tolerancia y educación contra la LGTBfobia, por ser la mejor manera de que hombres y mujeres acepten tanto su propia libertad como la de «todos». En declaraciones a LaSexta, Carmena celebróo la presencia del PP en la cabecera de la manifestación de la marcha del Orgullo Gay 2017, una novedad que a su juicio indica «hasta qué punto cada vez es una fiesta de todos».

La alcaldesa de Madrid mostró también su alegría por la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Tras preguntas sobre los ataques homófobos en la ciudad, Carmena ha considerado que «todo» lo que los políticos pueden hacer es potenciar la educación y dar «ejemplo».

La manifestación, para la que se estableció un fuerte dispositivo de seguridad, motivó restricciones de tráfico y aparcamiento en el centro de la ciudad, que impedió la circulación del tráfico privado en la Gran Vía hasta las 18.00 horas, así como el tránsito de vehículos pesados en las áreas cercanas a los eventos.

El desfile de 52 carrozas del World Pride 2017 comenzó después de que los servicios de emergencia instalaran las vallas de protección a lo largo del recorrido, entre la glorieta de Atocha y la plaza de Colón de Madrid.

Abrió la comitiva un vehículo de los Bomberos de Madrid, una escala antigua de 1968 con la que el Ayuntamiento quiere mostrar su «apoyo pleno e inequívoco» a la celebración del Orgullo Mundial. En ella van policías municipales, miembros del Samur-Protección Civil y bomberos.

Sanciones contra la homofobia

Portavoces de la Comisión Unitaria 28 de junio, que conmemora el 40 aniversario de la primera manifestación en Barcelona a favor los derechos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), reclamaron ayer que se apliquen sanciones a las conductas homófobas para acabar con ellas. «Si no hay sanciones, no se crea el imaginario adecuado para que veamos que agredir no es gratis. La ley se tiene que cumplir y se tiene que sancionar», ha sostenido el presidente del Observatorio Contra la Homofobia (OCH), Eugeni Rodríguez.

La marcha reunió a medio millar de personas y que ha arrancado en la plaza Universitat de Barcelona, en un ambiente tan festivo como reivindicativo.

Las banderas del Arco Iris pusieron el color a un acto que ha reunido a personas muy diversas y también a representantes políticos como la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau.