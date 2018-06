Madrid opta por el abrazo para ser reconocida internacionalmente como "ciudad de bienvenida"

El nuevo icono de Madrid con el que aspira a ser reconocida mundialmente es el abrazo para representarla como "ciudad de la bienvenida", ha informado el director de Turismo de Madrid Destino, Miguel Sanz, en la comisión de Cultura y Deporte.

La ciudad no ha querido quedarse únicamente con un logo institucional sino que apuesta por "un lenguaje de comunicación visual, un icono gráfico". Así, hay ciudades que tienen iconos físicos (la torre Eiffel en París, el Big Ben en Londres), y otros iconos intangibles (París como 'la ciudad del amor', Nueva York como la 'Ciudad que nunca duerme).

"Madrid no tenía un icono comúnmente reconocido en el exterior pero hay un consenso en el sector turístico de que una de las características de Madrid es que es una ciudad hospitalaria, que da la bienvenida y más cuando hay movimientos que dicen que el turismo no es bienvenido", ha indicado Sanz, que ha señalado que no hay una representación gráfica y visual que mejor identifique la acogida que el abrazo. "Madrid te la da bienvenida y te abraza. Los brazos nos achuchan, nos abrazan", ha definido.

La campaña se lanzará entre junio y diciembre con cargo a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).