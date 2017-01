El maestro mago de León

ana gaitero | león

No es un rey mago. Es un maestro mago. Paco Tábara es el hombre que convierte la basura en un juego y los objetos en herramientas de aprendizaje. Durante 35 años se ha dedicado al magisterio en la escuela rural, además de ser asesor de informática en el Centro de Profesores durante un período de su vida.

Sus majestades, o quien quiera que sean, le pueden contratar cuando se les acabe el presupuesto para gastar en jugueterías, o simplemente, tomen conciencia de que hay que reciclar, reutilizar y reducir la basura. Y más en un día como hoy donde en todas las casas donde haya niños y niñas habrá papel, cartón y juguetes a rebosar.

Las tres R mágicas de la ecología están en los más de 200 objetos que ha desarrollado a lo largo de sus 35 años de vida profesional este maestro inquieto. Hay que añadirles la D de diversión y didáctica que inspiran muchos de los juguetes que han salido de su imaginación.

Hasta 96 objetos diferentes logró sacar Paco Tábara de un bote de suavizante. Otros 50 han resultado de sus ‘travesuras’ con el cartón y medio centenar más del modelado con pasta de papel a partir de periódicos usados con los que obtiene el ‘Papel Maché’.

Decenas de niños y niñas los han disfrutado y manipulado en las aulas por las que ha pasado desde que empezó su andadura profesional a finales de los años 70 en Otero de Naraguantes, un pueblecito al lado de Fabero hasta su jubilación, en septiembre, en la escuela rural de Villasinta, del CRA de Villaquilambre.

«Empecé por necesidad. Por pura supervivencia en el aula. Era una escuela con muchos niños de las familias portuguesas que llegaron a la cuenca minera y no se les podía pedir que pusieran dinero», explica.

Al principio tenían una intención clara de fomentar las habilidades de preescritura (objetos para coser o manipular con los dedos), prematemáticos y de prelectura. Con el tiempo se sumergió «en el juego por el juego, como algo lúdico».

En la época en que estuvo destinado en el Centro de Profesores como asesor de informática se decidió a poner en orden y negro sobre blanco, aunque a todo color, todos los trabajos y sacó a la luz el primer libro bajo el título Juguetes nuevos con cosas viejas’. Reciclando plástico.

Desde una guitarra hasta un castillo pasando por un helicóptero es posible ejecutar con los botes de plástico. El sentido práctico, económico y ecológico inspiran los trabajos, que no requieren más gastos que el que supone rescatar de la basura un material tan corriente y abundante como los envases del suavizante.

Otra característica de los inventos de Tábara es que apenas requieren herramientas. «Yo creo que podría hacer cosas más excelentes, pero mi idea es convencer a la gente de que pueden hacerlo sin conocimientos específicos», recalca. Un cúter o una tijera son prácticamente las únicas herramientas que utiliza para transformar en objetos divertidos el material de desecho. Tampoco son necesarios productos que encarecen o contaminan. El engrudo de pan o la cola blanca son sus únicos asistentes. Y a partir de ahí objetos cotidianos como pinzas, gomas y tapones sirven para rematar complementos como la guitarra. la cafertera o las carteras de cartón.

Su método es hacer las partes por separado para formar el todo. De esta manera simplifica mucho la manufactura. Lo que empezó sin un propósito concreto se convirtió en una pasión y llegó a escribir tres libros bajo el mismo título de Juguetes nuevos con cosas viejas.

El segundo tomo lo dedicó a las manualidades hechas con cartón. Del bote de suavizante pasó a sacar partido a la multitud de cajas que entran en casa con todo tipo de objetos de consumo y que, suelen acabar, en el mejor de los casos, en el contenedor azul.

En Juguetes nuevos con cosas viejas. Travesuras con cartón explica cómo hacer una cartera, un bolso, un baúl para guardar los juguetes, una bombonera o un joyero. Las posibilidades del cartón también son inmensas. Ha hecho atriles y también fundas para el IPad.

Enredando con periódicos, como subtitula el tercer tomo, está dedicado a los objetos realizados con pasta de papel. Periódicos y revistas son la base de este material del que han salido estrellas, relojes despertadores, cohetes, esferas, aviones, cuadros... La pasta de papel casera consigue el mismo efecto que el cartón piedra. Es el material con el que se hacían muchos juguetes antes de la popularización e invasión del plástico.

Juguetes nuevos con cosas viejas es, sin proponérselo, un homenaje a la sencillez y al ahorro. A aquellos tiempos en los que, se hacía un caballo con el palo de una escoba y poco más y que conoció bien este maestro oriundo de Zamora con acento berciano. En Ponferrada estudió Magisterio, se casó con una berciana y tras su primer destino en un pueblo de Cádiz consiguió plaza en Fabero.

En los últimos tiempos en la escuela, dejó los juguetes a un lado y se entretuvo reciclando ordenadores para diseñar programas de aprendizaje específicos para cada nivel e incluso para cada niño o niña. El techo, los rincones y los baúles del aula estaban llenos de objetos que en cualquier momento podían tener un uso en clase.

Tras jubilarse se los llevó a casa, donde sus nietas disfrutan de la imaginación del abuelo Paco, y a un pequeño taller que ha abierto en el barrio de La Palomera donde reside. Con el nuevo año y la etapa de su vida que arranca ahora quiere poner en valor el caudal de su experiencia y los juguetes que aún conserva para realizar exposiciones y talleres escolares.

«Quiero dar a conocer este trabajo, demostrar que con recursos se puede hacer mucho» y al mismo tiempo «poner un poco de freno al consumo: hemos creado una sociedad que tira mucho», sentencia.

«La creatividad es la inteligencia pasándoselo bien». Esta frase de Einstein preside la puerta de entrada al taller donde se cobijan ahora la mayor parte de sus juguetes. Lo suyo no es sólo un trabajo manual. Hay mucha inventiva. «Me gusta y a la vez me da muchos problemas: pienso una cosa y hasta que no encuentro la solución no paro», explica. Paco Tábara también ha tenido sus etapas de pintor: desde retratos a rincones de León cuelgan en el salón de casa. El hazlo tú mismo ahora en boga ha sido su máxima en la vida.