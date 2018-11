Las manos que ayudan a 1.900 leoneses

dl | león

Los 26 voluntarios de ‘la Caixa’ en León ya han llegado a cerca de 1.900 personas beneficiarias con sus acciones solidarias en 2018, con 63 actividades solidarias. Por su parte, en Castilla y León, los 233 voluntarios han organizado 346 actividades, ayudando a 11.724 personas, señala una nota de prensa de la entidad.

El Programa de Voluntariado de la Obra Social ‘la Caixa’ ha llegado a más de 1.513.000 beneficiarios en trece años de trayectoria. Todo ello gracias a la labor de 3.754 trabajadores en activo, jubilados de ‘la Caixa’, sus amigos, familiares y clientes, que deciden dedicar de forma regular una parte de su tiempo libre a proyectos solidarios.

Así se ha puesto de relevancia en el VI Encuentro Anual de la Asociación de Voluntarios de ‘la Caixa, celebrado ayer en Burgos. El acto ha contado con la presencia del director general de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’, Jaume Giró. Al encuentro también han asistido el presidente de la Junta de la Asociación de Voluntarios de ‘la Caixa’, Lluis Romeu, y el director territorial de Castilla León y Asturias de CaixaBank, Marc Benhamou.

Jaume Giró manifestó que «si hay una actividad que encarna como ninguna otra el espíritu colaborativo, esta es el voluntariado. El término voluntario procede del latín. Su origen más primitivo es un verbo indoeuropeo arcaico que significaba querer, desear. Por tanto, ya desde el origen de los tiempos, la decisión de hacerse voluntario no tiene que ver con el cálculo o con el razonamiento, sino con el sentimiento».

Asimismo, Giró ha añadido que «uno no es voluntario pensando en qué le va a reportar personalmente, ni en si le hará más feliz o le ayudará en su currículum. Uno es voluntario básicamente porque le sale del corazón. Y La razón es lo que debemos emplear para que el voluntariado no se convierta en voluntarismo. La razón es lo que ponemos al servicio de nuestro deseo de ayudar, no tanto para que quede satisfecho ese deseo, sino para que la ayuda sea verdaderamente eficaz». En lo que va de año, se han llevado a cabo más de 3.460 actividades solidarias de ámbito local, un 39% más que el año pasado, que han atendido a más de 168.000 personas en riesgo o situación de vulnerabilidad social en toda España, lo que supone que han llegado a un 20% más de beneficiarios.

La promoción del voluntariado se enmarca dentro del modelo de Banca Socialmente Responsable de CaixaBank que tiene como objetivo contribuir a una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades.