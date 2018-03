Manos leonesas para crear piel humana

La biotecnóloga leonesa Ana Fernández González (Villapadierna, 1986) crea en el laboratorio piel humana ‘artificial’ a partir de las células del propio paciente mediante ingeniería de tejidos. El equipo en el que trabaja en la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada fue el primero en España en realizar con éxito en 2016 un trasplante de piel humana basado en un nuevo modelo desarrollado en una sala blanca y bajo normativa GMP (Good Manufacturing Practice). La técnica permite crear superficies extensas de piel, un tratamiento que supone considerarla como un medicamento y realizar grandes controles de calidad. El equipo de la leonesa es el único que tiene autorización de la Agencia Española del Medicamento para la fabricación de este tipo de tejidos. Desde esa primera paciente, una joven de Almería de 29 años que fue quemada por su pareja, ya han tratado a ocho pacientes, todos menores de 30 años (dos de ellos pediátricos), gracias a esta técnica pionera que se ha utilizado ya para cubrir más de 6 metros cuadrados de superficie corporal. Dos fallecieron a causa de las complicaciones que sufrieron previamente. «La unidad de grandes quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid se puso en contacto con nosotros hace un mes para fabricar piel para un paciente de Ponferrada que lamentablemente falleció antes de iniciar el proceso», explica Fernández.

Este hito sin precedentes sirvió para la concesión de la Medalla de Oro al mérito por la ciudad de Granada en febrero de 2017 al equipo multidisciplinar que ha conseguido fabricar este tipo de piel para trasplantes. En noviembre de 2017 la Unidad de Producción Celular también recibió el premio Al Andalus de Investigación de Palma del Río y el pasado 28 de febrero, la Junta de Andalucía entregó la Medalla de Andalucía a la leonesa Ana Fernández y sus compañeros.

«Este modelo que utilizamos permite la producción de grandes extensiones de piel para el tratamiento de pacientes grandes quemados. Así, a partir de una biopsia de 9 centímetros cuadrados de piel sana del paciente se aíslan los dos componentes de células más importantes de la piel; fibroblastos y queratinocitos. Estas células se mantienen en cultivo entre 3-4 semanas hasta que se obtiene un número necesario para la fabricación de las láminas de piel autólogas», explica la leonesa responsable de Producción en la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular.

Este modelo de piel es el resultado de varios años de investigación aplicada, liderada por la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular (UPCIT) coordinada por la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA) y en colaboración con el Departamento de Histología de la Universidad de Granada (UGR) y la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

«Utilicé el símil ‘textil’ en una ponencia y gustó mucho, para relacionarlo con la ingeniería de tejidos», explica la biotecnóloga. «Empecé diciendo que los ‘patrones’ para el desarrollo de este modelo de piel habían sido diseñados a nivel preliminar en el laboratorio del Departamento de Histología de la Universidad de Granada. La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas ha facilitado las herramientas para que en la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular se haya diseñado «este traje de piel personalizado» con las células del paciente, un traje fabricado a medida para que los cirujanos de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla implanten piel a los pacientes».

Horas de trabajo

Fernández asegura que en ocasiones han simultaneado este complejo proceso de fabricación para varios pacientes «teniendo en cuenta que son muchas horas de trabajo dentro de la sala blanca, la gravedad de los pacientes exige que el proceso se acorte al máximo y toda la documentación asociada». Actualmente están inmersos en el proceso de fabricación de piel para tres pacientes con el 50%, 65% y 80% de la superficie corporal quemada.

«Los estereotipos están para romperlos. Mi experiencia en Andalucía me ha sorprendido para bien. Andalucía me ha enseñado que no es acento, sino talento», asegura. Junto a sus compañeros de la unidad y bajo la dirección de doctor Salvador Arias, forman un equipo joven, dinámico y motivado.