Manu Robles, el tendero de la amabilidad

pacho rodríguez | león

O le vieron, o estuvieron con él, o le recordaron o se acordaron de Manu. Tenía todas esas virtudes y poderes porque era un superhéroe. O se acordaban de sus hojaldres de la antaño tienda de sólo cosas imprescindibles. Manuel Robles Colado era un tendero de la cordialidad a la antigua usanza. Atendía uno a uno a cada uno como si fuéramos únicos (lo cual no ha lugar ni cantidad para agradecerle tanto alimentar la maltrecha autoestima) para escrutar por encima o por debajo de sus gafas lo que creía que cada uno necesitaba. Pero ya no tenía tienda. Lo hacía, estoy seguro, para mantener encendida la llama del afecto del tiempo. Por eso, lo bueno es que hablamos de Manu por la calle, aunque lo de la tienda ya quedó atrás. Tenía pinta de canalla pero era un bendito. Estar en la peli le quedó como un guante. Los que aún creen que León es una ciudad maravillosa tenían que llevarse como premio haberle conocido, y no lo que se suelen llevar como impresión protagonista. Más que de crápula, que lo era a mucha honra, tenía pinta de pillo buscando a pillos. Y tenía ganas siempre de hablar, de hacer peña y piña de repente, como se hacía en León no hace tanto cuando dos se encontraban en un bar y al cuarto bar ya eran una docena. Por eso flipaba con la manía actual de los guays que sólo se juntan entre selectos. Les pasaba Manu por encima en vida, vivencias, sabiduría y altruismo. Todos le vimos (y esta vez nadie miente) hace poco: el jueves tomó unas cañas con Nonia y hasta le dejó un libro o algo tenían pendiente entre páginas. Al día siguiente también le vieron. Y el sábado, lo mismo. Hasta el domingo dicen que estuvieron tomando un vino con Manu. Es seguro que era un frecuente en la Jam del Gran Café y ¡ojo! de los que escuchaba con espíritu crítico pero bueno. Marina echará de menos sus visitas. Si no encajan las fechas da igual. Si murió en su casa fue por culminar su obra maestra: no dar guerra ni al final. Yo le vi el 14 de agosto en un entre Cuervo y Babylon, mientras él iba para el primero y yo salía de allí. Todavía me acuerdo de tu última parrafada, le dije. ¿Sí? Cuál sería, tengo muchas..., me dijo. La de tu vida, le especifiqué. Anda, tira para el Babylon y me cuentas el final... Y ahí hemos quedado.